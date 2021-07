Papst will vom 12. bis 15. September die Slowakei besuchen

Zuvor wird Franziskus in Budapest den Festgottesdienst zum Abschluss der Eucharistischen Weltkongresses feiern

Vatikanstadt (KAP) - Vom 12. bis 15. September will Papst Franziskus die Slowakei besuchen. Dies kündigte er am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz an. Zuvor will das Kirchenoberhaupt in Ungarns Hauptstadt Budapest die Abschlussmesse des Eucharistischen Kongresses feiern, der dort vom 6. bis 12. September stattfindet. Stationen der Slowakei-Reise sind laut Mitteilung von Vatikansprecher Matteo Bruni neben der Hauptstadt Bratislava die Orte Presov, Kosice und Sastin. Das genaue Reiseprogramm soll in Kürze bekannt gegeben werden.

