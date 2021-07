Mediengespräch: Back to Live – Österreich feiert das Comeback der Veranstaltungen

Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV) gibt Startschuss zur Kampagne „Back to Live“. Schulterschluss aller betroffenen Branchen.

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Mediengespräch anlässlich der Kampagnenpräsentation von „Back to Live“ am Mittwoch, den 7. Juli 2021, um 11 Uhr, in die Wiener Stadthalle (1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1) einladen zu dürfen. In Österreichs wichtigster Veranstaltungslocation fällt der Startschuss für die größte Public-Awareness-Kampagne, um die Bedeutung von Kultur- und Sportveranstaltungen für die Rückkehr des Landes in die Normalität zu zeigen und den Menschen Lust auf Live-Entertainment zu machen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Georg Hoanzl , Agentur Hoanzl, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft

, Agentur Hoanzl, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft Christoph Klingler , CTS EVENTIM Austria, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft

, CTS EVENTIM Austria, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft Carola Lindenbauer , Wiener Stadthalle

, Wiener Stadthalle Michaela Reitterer , Österreichische Hoteliersvereinigung

, Österreichische Hoteliersvereinigung Herwig Straka , e|motion Group, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft

, e|motion Group, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft Ewald Tatar, Barracuda Entertainment, IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft

Rund 15 Monate musste die Veranstaltungswirtschaft pandemiebedingt die Füße stillhalten. Kultur- und Sportveranstaltungen sind Österreichs internationale Aushängeschilder – vom Theater im Park bis zu den Salzburger Festspielen, vom Frequency Festival bis zur ATP-Tour. Die Veranstaltungswirtschaft ist der Motor für unzählige Branchen, der jetzt wieder in Gang kommt. 150.000 Menschen finden Ihre Beschäftigung in der Kulturwirtschaft, die Tourismus, Gastronomie und Handel belebt. Rund 15 Millionen Tickets werden jährlich von den nicht subventionierten Häusern vertrieben.

Um die Freude auf die Rückkehr in die Normalität zu feiern, bündeln Veranstalter, Medien und Wirtschaftstreibende ihre Kräfte. Das Resultat ist die Kampagne „Back to Live“. Sie ist eine Einladung an alle betroffenen Branchen, teilzunehmen und gemeinsam die Lebensfreude und das kulturelle sowie sportliche Leben zu feiern und aktiv mit Angeboten und Botschaften an der Initiative teilzunehmen. Gemeinsam mit Kulturinstitutionen, Gastronomen, Hoteliers, Festivals, Messen und Events soll ein starkes Zeichen gesetzt werden, dass Österreich zurück kommt.

Wir ersuchen um Akkreditierung im Pressebereich auf http://www.leisure.at/anmeldung. Die Teilnahme ist ausschließlich nach der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) möglich!

Datum: 07.07.2021, 11:00 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle

Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Österreich

