„ORF III Themenmontag“ im Zeichen von Diana mit dreiteiliger britischer Neuproduktion „Diana – Eine Ära in Bildern“

Außerdem: „Diana – Prinzessin der Herzen“

Wien (OTS) - Am Montag, dem 5. Juli 2021, setzt ORF III Kultur und Information seinen mehrwöchigen Schwerpunkt zum 60. Geburtstag der Princess of Wales fort und zeigt im Rahmen des „ORF III Themenmontags“ die dreiteilige britische Neuproduktion „Diana – Eine Ära in Bildern“.

Bereits am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) im Rahmen der „ORF III Festivalinitiative“ von den Seefestspielen Mörbisch, wo Alfons Haider – Generalintendant der Kulturbetriebe Burgenland und damit auch der Seefestspiele Mörbisch – zum Gespräch gebeten wird.

Im Hauptabend zeichnet der „ORF III Themenmontag“ in der dreiteiligen britischen Neuproduktion „Diana – Eine Ära in Bildern“ (ab 20.15 Uhr) die Entwicklung von Diana Spencer zum royalen Supermodel nach. Zu Wort kommen ihr Biograf Andrew Morton ebenso wie Dianas Fotografen, Couturiers und zahlreiche weitere Kenner des Königshofes. Im ersten Teil (20.15 Uhr) geht es um die Geburt des Diana-Kultes mit ihrer Heirat in die königliche Gesellschaft. Während Charles am Beginn dieser ersten Dekade den Ton angibt, übernimmt Diana allmählich die Zügel. Spätestens die gemeinsame sechswöchige Reise nach Australien führt zu Dianas Ritterschlag. Schnell wird klar, welche Strahlkraft die junge Diana hat und welche Begeisterung sie bei den Menschen auslöst. Auch die große Anti-AIDS-Kampagne für Afrika war primär eine Idee von Diana. Mit dem gigantischen Spendenergebnis wurde ihre soziale Ader zu ihrem Markenzeichen. Im zweiten Teil (21.05 Uhr) ist Diana am Zenit ihres Einflusses angekommen. Die Ehe mit Charles ist nur mehr eine Fassade, die auf glitzernden Veranstaltungen aufrechterhalten wird. In Teil drei (21.55 Uhr) hat die Ausschlachtung ihres Privatlebens beispiellose Dimensionen angenommen. Diana bleibt nur die Flucht nach vorn: Mit dem von ihr autorisierten Buch „Diana – Ihre wahre Geschichte“ entreißt sie dem Buckingham Palace schließlich die Deutungshoheit. Der „ORF III Themenmontag“ schließt um 22.45 Uhr mit der Doku „Diana – Prinzessin der Herzen“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at