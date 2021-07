TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 4. Juli 2021 von Marco Witting "Die Jugend sucht ihren Platz"

Es braucht gerade in Städten mehr Raum ohne Konsumzwang für junge Menschen. Die Pandemie hat das ganz klar gezeigt.

Innsbruck (OTS) - Die Jugend sucht ihren Platz. Das war schon immer so. In der Gesellschaft. Im Leben. Immer stärker aber auch im öffentlichen Raum. Mit der Pandemie hat sich das Thema nicht nur aus ganz naheliegenden Gründen noch einmal verstärkt. Es ist plötzlich offensichtlich in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, wo man vorher die Jugendthemen doch recht gerne in irgendwelche Arbeitskreise und Kleingruppen verschoben hat. Die einstigen Bilder von Zusammenkünften im Lockdown am Innufer, die Meldungen von illegalen Partys in der Sillschlucht – all das hat ein teilweise stark verzerrtes Bild der Situation geschaffen. Ja. Die Partys waren illegal. Doch beim politischen Versuch, der Jugend ihren Raum zu geben, blieb es in der Vergangenheit oft nur bei Lippenbekenntnissen.

Jetzt, wenn die Clubszene wieder aufsperrt und Veranstaltungen wieder möglich sind, droht das Thema wieder in den Hintergrund zu rücken. Es droht der nächste Stillstand. Dabei ist längst bekannt, dass gerade Städte Plätze brauchen, die frei von Konsumzwang sind. Das wird auch die Wirtschaft erkennen müssen. Die finanziellen Probleme, die auch die Jugend nach der Pandemie stark treffen, werden den Drang noch einmal verstärken. Nicht nur die Innsbrucker Polizei hat am Wochenende bestätigt, dass sich das Verhalten der Jugend durchaus geändert hat. Man trifft sich mittlerweile sehr häufig und gerne im Freien.

Dies wird nicht immer friktionsfrei möglich sein. Deshalb braucht es neben Toleranz auch gute Ideen, wo diese Räume etwa in Innsbruck angesiedelt werden können. Und dabei sollten die Jugendlichen in mehrerlei Hinsicht im Zentrum bleiben.

