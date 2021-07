FPÖ – Kaniak zu Wohnzimmertests: SPÖ-Wien servierte Idee von Rendi-Wagner beinhart ab

SPÖ fügt Wirtschaft großen Schaden zu und treibt ganz Wien in die Zwangsimpfung

Wien (OTS) - „Der Wiener Bürgermeister Ludwig und sein Gesundheitsstadtrat servierten die Anfang Februar von ihrer SPÖ-Vorsitzenden Rendi-Wagner geborene Idee der Wohnzimmertests beinhart ab. Die SPÖ zwingt mit dieser Maßnahme die Wiener Bevölkerung in die Corona-Impfung.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die Aussagen von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker im Ö1-„Journal zu Gast“.

„Die Verlierer dieser Vorgangsweise wird die Wiener Wirtschaft mit ihren klein- und mittelständischen Gastronomiebetrieben sein - aber auch die Freibäder werden darunter leiden. Gerade zum Schulschluss wollen nämlich viele Familien mit ihren Kindern in ein Gasthaus essen oder in ein Freibad schwimmen gehen. Da nun in Wien schon Kinder ab sechs Jahren ein negatives Testergebnis vorweisen müssen, um etwa in den Eissalon, ins Kino oder ins Bad gehen zu können, werden diese Familien eben für diese Aktivitäten in andere Bundesländer ausweichen. Damit belastet die SPÖ die Familien und bürdet ihnen zusätzliche Strapazen und Stress auf“, erklärte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

„Die derzeit sehr niedrigen Positivtestungen dürfen aber keine Grundlage für hunderttausende Massentests mehr sein. Das von der SPÖ-Wien angepeilte Ziel ist aber eindeutig klar: ‚Ganz Wien soll in die Zwangsimpfung getrieben werden‘“, so Kaniak.

