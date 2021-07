Scheele ad Grüne NÖ: „Erst informieren, dann kritisieren!“

Dank unermüdlichem Einsatz von Gesundheitslandesrätin Königsberger-Ludwig steht NÖ in Sachen Impfungen sehr gut da; Unkenntnis von Helga Krismer ist bedauernswert

St. Pölten (OTS) - „Die Kritik von Helga Krismer, dass Niederösterreich eine Impfkampagne gegen Jugendliche verschlafen hätte, geht vollkommen ins Leere!“, so die Gesundheitssprecherin der SPÖ NÖ, LAbg. Mag. Karin Scheele.

So hat Niederösterreich als erstes Bundesland Impfungen für über 12-Jährige freigeschaltet und es wurde bereits vor einigen Wochen eine Jugendimpfkampagne über Social Media gestartet – alles, dank dem unermüdlichen Einsatz von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, wie Scheele betont: „Des Weiteren gibt es in Niederösterreich 20 Impfzentren und hunderte Ärztinnen und Ärzte, welche sehr regional verteilt, Impfungen anbieten! Zusätzlich wurden die Intervalle der ersten und zweiten Impfung auf einen Drei-Wochen-Takt reduziert, um für eine höhere Schlagzahl zu sorgen! Wenn man all diese Fakten mit der Kritik von Helga Krismer und den Grünen Niederösterreich vergleicht, dann ist diese Unkenntnis beinahe bedauernswert!“

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Sebastian Thumpser

Pressesprecher

0676/7898189

sebastian.thumpser @ spoe.at