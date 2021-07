Helga Krismer: „ÖVP und SPÖ verschlafen in Niederösterreich Jugendimpfkampagne gegen Corona“

Grüne Landessprecherin für Impfzentren für Jugendliche und junge Erwachsene

Während Wien "Impfpartys" organisiert und andere Bundesländer Impftage ohne Anmeldung in den Impfzentren starten, verschlafen ÖVP und SPÖ in Niederösterreich die Angebote für die Jugend Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Während Wien "Impfpartys" organisiert und andere Bundesländer Impftage ohne Anmeldung in den Impfzentren starten, verschlafen ÖVP und SPÖ in Niederösterreich die Angebote für die Jugend " so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer. In der letzten Schulwoche hätte in Schulstädten ab der 9. Schulstufe Impfaktionen abgewickelt werden können. Auch jetzt besteht noch die Möglichkeit, endlich in die Gänge zu kommen. Weiters: "Nächstes Wochenende Impfaktion in Impfzentren für Jugendliche und junge Erwachsene, damit die Jugend vor Auslandsreisen die erste Impfung hat."

Aus Gesprächen mit Jugendlichen erfuhr Helga Krismer, dass die Impfangebote vor einigen Wochen teilweise nicht in der Nähe waren und damit nicht weitergesucht wurde. Dann waren einige vom Zweittermin abgeschreckt, weil August meist längere Familienurlaube geplant sind.

"Es braucht jetzt eine unkomplizierte Kampagne, die mit verkürzter Zeit zwischen erster und zweiter Impfung wirbt. Wenn rasch geimpft wird, schafft die Jugend im August Auslandsurlaub mit 2 Impfungen.", schließt Krismer ab.

