48er-Ferienspiel auf der Deponie Rautenweg

Spiel und Spaß für 6 bis 10-Jährige am „Berg aus Mist“

Wien (OTS) - Abwechslungsreiche Spielestationen erwarten alle Familien mit Kindern auf der Deponie Rautenweg: Angefangen vom 48er-Glücksrad, über die die Gestaltung eigener Kunstwerke bis hin zum Tret-Go-Kart. „Neben viel Bewegung und Action gibt es auch viel Neues rund um Abfallvermeidung und Mülltrennung zu erfahren“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Und mit ein wenig Glück schauen auch die Deponie-Ziegen auf einen Sprung vorbei!“

Auf Hygienebestimmungen und Sicherheitsabstände wird geachtet, gespielt wird im Freien, nur in kleineren Gruppen und mit „Einbahnregel“. Bitte feste, geschlossene Schuhe anziehen und eine Jause samt Wasserflasche mitnehmen!

Termine (gestaffelte Beginnzeiten zwischen 9:30 und 10:30 Uhr, Terminfixierung bei Anmeldung):

Juli: Di 6.7., Do 8.7., Mo 12.7., Mi 14.7., Di 20.7., Do 22.7., Mo 26.7., Mi 28.7.

August: Di 3.8., Do 5.8., Mo 9.8., Mi 11.8., Di 17.8., Do 19.8., Mo 23.8., Mi 25.8., Di 31.8.

Sept.: Do 2.9.

Anmeldung erforderlich - Tel: 01 4000 48048, Mo bis Fr von 8 bis 14 Uhr (ab 28.6.)

Escape Game für 10 bis 13-Jährige im House of Mist

Taucht ein in die Welt von Mistopia und versucht als (Familien-)Team die Rätsel zu lösen. Testet eure Geschicklichkeit und Kombinationsgabe. Für jeden Raum habt ihr 10 bis 15 Minuten Zeit. Findet ihr die Hinweise und könnt den Code knacken? Schafft ihr alle Räume im ersten Anlauf? Am Ende dürft ihr die errungenen Belohnungstoken im Tauschbasar gegen ein kleines Geschenk einlösen.

Es dürfen nur Teams von 3-5 Personen mit mitgebrachter FFP2-Maske spielen. Das Einhalten allfälliger weiterer aktueller Corona-Schutzmaßnahmen ist Teilnahmebedingung.

Bei Schlechtwetter (Nässe) bitte Hallenturnschuhe mitnehmen!

Termine:

Vormittagstermine: jeweils 9:00 und 10:15 Uhr

Juli: Mo 5.7., Mi 7.7., Di 13.7., Mo 19.7., Mi 21.7., Fr 30.7.

August: Mo 2.8., Mi 4.8., Fr 13.8., Mo 16.8., Mi 18.8., Di 24.8., Mo 30.8.

Sept.: Mi 1.9.

Nachmittagstermine: jeweils 13:00 und 14:15 Uhr

Juli: Fr 9.7., Do 15.7., Fr 23.7., Do 29.7.

August: Fr 6.8., Do 12.8., Fr 20.8., Do 26.8.

Anmeldung erforderlich - Tel: 01 4000 48048, Mo bis Fr von 8 bis 14 Uhr (ab 28.6.)

Ort: Deponie Rautenweg

Rautenweg 83

1220 Wien

Info zum Treffpunkt:

Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Der Weg vom Tor/Haupteingang zum Treffpunkt (vor dem House of Mist) ist am Gelände deutlich mit Schildern gekennzeichnet.

Busse zur Deponie:

27A, 87A, Rautenweg/Hermann-Gebauer-Straße

85A, Spargelfeldstraße/Rautenweg

