Ganz Wien auf Schatzsuche!

Das große ASAGAN-Ferienspiel im Sommer 2021 zeigt den größten Fisch der Donau!

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Held*innen der Buchreihe ASAGAN und ArchäoNOW gehen Kinder und Familien im Sommer 2021 auf Schatzsuche – direkt an der Neuen Donau, am Gelände der USUS am Wasser. Die kostenfreie und jederzeit öffentlich zugängliche Rätsel-Rallye bringt Abenteuer in die Ferien! Wer war Richard Löwenherz und wo liegt der berüchtigte Donau-Diamant?

Die Bücher von ASAGAN öffnen ihre Tore und machen österreichische Geschichte erlebbar!

Der größte Fisch der Donau!

Beim Kunst-Parcour lässt Künstler Wolfgang Hartl die Welt von ASAGAN Wirklichkeit werden. Ein Highlight unter den gezeigten Streetart-Kunstwerken: Ein nicht weniger als 7,20 Meter langer Stör!

Tipp: Eine weitere ASAGAN-Schatzsuche gibt es pünktlich zum Ferienstart in der Wiener Innenstadt: www.wollzeile.wien

Die Bücher von ASAGAN in der Edition 5Haus: www.edition5haus.at/asagan

Die Donaupiraten aus ASAGAN spielen Lese-Konzerte auf Sommer-Bühnen: www.edition5haus.at/asaganlive

