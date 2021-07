Hammer/Grüne: Klimaschutz ja oder nein, liebe SPÖ? Bitte entscheidet euch!

Grüne: SPÖ für Lobauautobahn und gegen alle Klimaschutzinitiativen aus dem BMK - oder?

Wien (OTS) - "Die SPÖ setzt heute ihren doppelbödigen Schlingerkurs beim Klimaschutz fort: Noch mehr Straßenbau in der Ostregion wird als oberstes Anliegen der SPÖ zelebriert. Gegen jede Klimaschutzinitiative, die unter Federführung der Grünen in der Regierung auf den Weg gebracht wird, läuft die SPÖ Sturm und gleichzeitig fordert die SPÖ-Umweltsprecherin mehr Klimaschutz und bejammert, dass es nicht schneller geht. Nun denn, Frau Abgeordnete Herr: Wie stehen Sie denn zur Lobauautobahn? Gehen Sie Richtung Beton oder Richtung Klimaschutz? Beides zugleich spielt's nämlich nicht", fordert Lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der Grünen, dringend eine Klarstellung von der SPÖ-Kollegin ein.

Der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat gar „juristische Schritte“ gegen Klimaministerin Leonore Gewessler angekündigt, falls sie Autobahnprojekte in Wien stoppen würde - während Herr beklagt, dass die Grünen zu wenig für den Klimaschutz täten. Hammer fordert die SPÖ auf, sich zu entscheiden: "Entweder zügiges, ernsthaftes und zielgerichtetes Mittun bei der konkreten großen und dringlichen Aufgabe Klimaschutz oder billige und populistische Jedem-recht-getan-Spielchen. Die SPÖ muss sich jetzt entscheiden, in welche Richtung sie den Karren schieben will. Für Hü-Hott wie von der SPÖ aktuell vorgezeigt, haben wir tatsächlich keine Zeit mehr.“

