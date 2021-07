Grandioses VIP-OPENING der neuen LAMÉE MINIBAR

Mit einzigartiger Atmosphäre, ausgefallenem Design, erfrischenden Drinks und feinen Köstlichkeiten öffnete am 1. Juli 2021 die brandneue LAMÉE MINIBAR offiziell ihre Türen.

WIEN (OTS) - Mit der LAMÉE MINIBAR im Erdgeschoß des gleichnamigen Hotel TOPAZZ LAMÉE, bekommt Wien ein neues Juwel im Herzen der Stadt und die bekannte LAMÉE ROOFTOP Bar damit eine kleine quirlige Schwester.

Um das „new kid in town“ entsprechend einzuweihen, feierten zahlreiche PressevertreterInnen, InfluencerInnen, GeschäftspartnerInnen, Freunde und WegbegleiterInnen und genossen die einmalige lebensfrohe Atmosphäre. Dafür sorgte Gabriele Lenikus, Creative Director und Interior Designerin der Unternehmensgruppe LENIKUS. Mit viel Liebe zum Detail und als weitere Hommage an Dorothy Draper, lässt sie die LAMÉE MINIBAR in einer wunderbaren Mustervielfalt erstrahlen. Floral bedruckte Stoffe und farbenfrohe Interior-Highlights, sorgen für ein Gefühl, als würde man sich in einem imposanten Blumengarten befinden und die Seele baumeln lassen und das 365 Tage im Jahr.

Die Gäste konnten sich durch das vielfältige Angebot probieren und neben anderen Erfrischungen und Snacks auch ausgezeichnete Cocktails, verschiedene Spritzer-Varianten, wie der Signature Drink Ingwer Spritz und einfallsreiche hauseigene Limonaden probieren.

Die LAMÉE MINIBAR bietet morgens bis abends auch ausgefallene Tee- und Kaffeekreationen sowie frisch zubereitete Soul-Food Essentials die den Gästen gerne auch „to go“ serviert werden. Dabei wird nicht nur auf höchste Qualität aller Zutaten, sondern auch auf Abwechslung und saisonale Highlights geachtet. Die vegan-biologischen Weine aus dem eigenen regionalen BIOWEINGUT LENIKUS runden das umfangreiche Angebot ab und lassen sich am besten bei einem entspannten After-Work genießen.

ÖFFNUNGSZEITEN MO - SO 08:00 – 23:00 Uhr

RESERVIERUNG T +43 1 532 22 50 | welcome @ lameeminibar.com

