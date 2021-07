AVISO: Schramböck und Groß präsentieren 9. Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht

Pressegespräch mit Wirtschaftsministerin und WKÖ-Vizepräsidentin anlässlich des Kreativwirtschaftsberichts – Schwerpunkt Digitale Transformation

Wien (OTS) - Die Kreativwirtschaft ist seit jeher ein Treiber der Digitalisierung in Österreich und Avantgarde bei der Anwendung neuer digitaler Technologien. Die Corona-Krise war für die Kreativwirtschaft Herausforderung und Chance zugleich. Im Auftrag des BMDW und der WKÖ hat die Kreativwirtschaft Austria (KAT) die Entwicklung der Kreativszene in Österreich im Corona-Jahr 2020 analysiert. Die Erkenntnisse werden in Form des Kreativwirtschaftsberichts aufbereitet und allen Interessierten zur Verfügung gestellt.

Vor diesem Hintergrund laden wir alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Pressegespräch ein:

Präsentation des Kreativwirtschaftsberichts

Datum: Mittwoch, 7. Juli 2021

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Gesprächspartner:

* Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

* Amelie Groß, Vize-Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich

Das Pressegespräch findet komplett online via Skype statt. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme; den Einladungslink erhalten Sie nach Ihrer Zusage unter dmc_pr@wko.at.

