SPÖ-Keck: Erfolgreiche Sitzung der Tierschutzkommission

Minister Mückstein hat vollste Unterstützung der SPÖ beim Tierschutz

Wien (OTS/SK) - Zufrieden zeigt sich der SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck anlässlich der heutigen Sitzung der Tierschutzkommission, in der gemeinsam mit dem zuständigen Minister Mückstein wichtige Themen und Maßnahmen betreffend nächste Schritte im Tierschutzbereich besprochen wurden. „Es ist äußerst positiv, dass der Minister die Anregungen und Forderungen der SPÖ zum Tierschutz ernsthaft aufgenommen und weitere Schritte für ein Ende der Vollspaltenböden in der Schweinehaltung angekündigt hat. Ebenfalls Handlungsbedarf wurde beim illegalen Welpenhandel sowie bei der betäubungslosen Ferkelkastration geortet. Auch hier versprach der Minister, tätig zu werden, um Tierleid in Zukunft zu vermeiden“, erläutert Keck im Anschluss an die Sitzung der Kommission. ****



Die Tierschutzkommission ist ein wichtiges Beratungsgremium für den für Tierschutz zuständigen Minister, in welchem Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Tierschutzes und der politischen Schwerpunktsetzung erörtert werden. Ihr gehören jeweils eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien an sowie vier vom zuständigen Tierschutzminister bestellte Expert*innen.



Der sozialdemokratische Tierschutzsprecher sah im heutigen Termin mit dem Minister eine erfolgreiche Kommissionssitzung, in der viele wichtige Tierschutz-Themen besprochen wurden. „Im Kampf für den Tierschutz und gegen Tierleid kann ich dem grünen Tierschutzminister meine volle Unterstützung zusagen“, so Keck abschließend. (Schluss) sr/sc



