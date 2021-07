4. Bezirk: Favoritenstraße – Herstellung eines Zweirichtungsradweges

Wien (OTS) - Am Montag, dem 5. Juli 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Herstellung einer Radverkehrsanlage auf der Favoritenstraße zwischen Paulanergasse und Irene-Harand-Platz im 4. Bezirk.

Details

In der Favoritenstraße zwischen Paulanergasse und Wiedner Hauptstraße sowie am Irene-Harand-Platz soll die bestehende Radfahranlage durch eine qualitative Radfahranlage ersetzt werden. Anstelle der Parkspur entlang der Baumallee in der Favoritenstraße soll ein Zweirichtungsradweg gebaut werden, der bestehende Radweg am Gehsteig wird aufgelassen und die freigewordene Fläche den FußgängerInnen zur Verfügung gestellt.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduktion der Fahrgeschwindigkeiten soll eine Fahrbahnanhebung auf Höhe Erzherzog-Johann-Platz errichtet werden. Die Gehfläche und der Radweg am Irene-Harand-Platz werden baulich und optisch besser getrennt. Die Grünfläche am Irene-Harand-Platz soll vergrößert und zwei neue Bäume gepflanzt werden.

Taktile Bodeninformationssysteme unterstützen Sehschwache und blinden Personen bei der Orientierung.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Baudauer wird die Favoritenstraße zwischen Paulanergasse und Irene-Harand-Platz für den Verkehr in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Gußhausstraße, Karlsgasse, Paniglgasse und Wiedner Hauptstraße.

Örtlichkeit der Baustelle: 4., Favoritenstraße zwischen Paulanergasse und Irene-Harand-Platz

Baubeginn: 05. Juli 2021

Geplantes Bauende: 03. September 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

