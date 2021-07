SPÖ-Herr: Halbes Jahr ohne Klimaziele – Regierung weiterhin säumig!

www.wartenaufklimaziele.at – Noch immer kein neues Klimaschutzgesetz für Österreich

Wien (OTS/SK) - „Die von Menschen verursachte Klimakrise schreitet weiter voran und wir spüren bereits jetzt die Auswirkungen: Von Tornados mitten in Europa bis hin zu Hitzerekorden auf der ganzen Welt. Trotzdem hat die österreichische Bundesregierung noch immer keine Klimaziele für 2021 beschlossen!“ kritisiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Obwohl täglich mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als unsere Umwelt verträgt, bleiben ÖVP und Grüne seit 182 Tagen konkrete Zielformulierungen zum Schutz unseres Klimas schuldig. „Das sind 182 Tage zu viel“, so die Abgeordnete. ****

„Tagtäglich sehen wir, welche verheerenden Auswirkungen die Klimakrise hat: Von dutzenden Hitzetoten in Kanada über extreme Unwetter in Europa, bis hin zu Rekorddürren in den USA – wir müssen endlich handeln und dringend unsere CO2-Emissionen reduzieren, wenn wir unsere Umwelt retten wollen!“, so Herr. In Österreich wäre die Grundlage das Klimaschutzgesetz, welches klar regelt wie viel CO2 eingespart werden muss und in allen betroffenen Branchen, wie Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, konkrete und verbindliche Ziele vorgibt. Diese sind auch wichtig, um entsprechende Maßnahmen und Planungen durchzuführen. „Die Bundesregierung ist aber hier seit einem halben Jahr säumig! Das kostet wertvolle Zeit im Kampf gegen die Klimakrise. Zeit, die wir angesichts der fortschreitenden Klimakrise aber nicht mehr haben!“, betont die Umweltsprecherin.

Um der Forderung nach Klimazielen Nachdruck zu verleihen zeigt die Homepage www.wartenaufklimaziele.at die Zahl der Tage, die Österreich bereits ohne Klimaziele ist. „Wir werden weiter Druck machen! Die schönen Worte auf Pressekonferenzen der Regierung sind zu wenig im Kampf gegen die Klimakrise – wir brauchen endlich Taten!“, so Herr abschließend. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at