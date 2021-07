SPÖ-Termine von 5. Juli bis 11. Juli 2021

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 6. Juli 2021:

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (5. bis 8. Juli) findet ein Online-Pressegespräch der SPÖ-EU-Delegation statt, u.a. mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter katharina.steinwendtner@ep.europa.eu.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Without Blueprint: Young Internationals“ lädt das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog zu einer YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „Wem gehört die Stadt“ ein. Nathalie Luftensteiner im Gespräch mit Ilkim Erdost, Rihab Toumi und Nadine Cobbina. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/mjjd2nyj.



MITTWOCH, 7. Juli 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

19.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich des High-level Political Forum 2021 auf dem Special Side Event on Protecting Public Health from Climate Related Threats zum Thema „Gesunde Umwelt als Kinderrecht“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://tinyurl.com/fs652tay.





DONNERSTAG, 8. Juli 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).



FREITAG, 9. Juli 2021:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht am Freitag, 9. Juli 2021 im Wiener Musikverein beim IFFF-Kongress (IFFF Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit) „1921-2021 Women’s International League for Peace and Freedom. Then and NOW!“ „Frauen, Frieden und Freiheit“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yaz5zuau (Wiener Musikverein). (Schluss) mp/up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/