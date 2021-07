Stöger: Asfinag-Baustopp gefährdet Arbeitsplätze!

SPÖ-Verkehrssprecher fordert Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zum Straßenbau - “Bauprogramm sichert Arbeitsplätze und schafft Entwicklungsmöglichkeiten”

Wien (OTS/SK) - “Die Verkehrsministerin hat den klaren gesetzlichen Auftrag, das beschlossene Straßenbauprogramm so schnell wie möglich umzusetzen”, kritisiert SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger die Blockade der Asfinag-Neubauprojekte durch die angekündigte Evaluierung seitens des Ministeriums. Der Infrastrukturausbau ist laut Stöger ein wichtiger Jobmotor, auf den gerade jetzt nicht verzichtet werden könne: “Durch jede Milliarde, die in den Ausbau und den Erhalt der Infrastruktur investiert wird, werden 15.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Bei der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt ist die Ankündigung eines Baustopps von Ministerin Gewessler absolut unverständlich“, so Stöger. ****

Neben den unmittelbaren Beschäftigungseffekten betont Stöger auch den langfristigen Mehrwert der Asfinag-Projekte: “Da geht es einerseits darum, Gemeinde und Ortskerne zu entlasten und den Schwerverkehr umzuleiten. Andererseits garantieren die vereinbarten Neubauprojekte auch die weitere positive Entwicklungen, wie es etwa in der Ostregion der Fall ist.”

Der ehemalige Verkehrsminister verweist zudem auf die langjährigen Vorarbeiten für das aktuell geltende Bauprogramm unter seiner Ägide: “Wir haben genau abgewogen, welche Straßenbauprojekte unbedingt erforderlich sind und diese erst nach intensiver Prüfung ins Bauprogramm aufgenommen. Diese fundierte Arbeit darf nicht für politisches Kleingeld geopfert werden. Im Gegenteil: es ist wichtig, die gesamte Infrastruktur auszubauen und an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. Dafür müssen Straße und Schiene noch besser miteinander vernetzt werden”, zeigt sich Stöger überzeugt. (Schluss) up

