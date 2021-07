Hacker/Franz: Topmoderne Sport & Fun Halle in Favoriten eröffnet

Neue Möglichkeiten für Sport und Bewegung auf 2.000 Quadratmetern – neben bestehenden drei Hallen weiterer Standort im Süden

Wien (OTS) - Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteher Marcus Franz haben am Freitag die neue Sport & Fun Halle auf dem Areal des ehemaligen Eisschnelllaufringes Süd in Favoriten eröffnet. Der Süden Wiens erhält damit ein modernes polysportives Zentrum. Rund um die Sportanlage in der Windtenstraße werden derzeit Wohnungen errichtet. Im Zentrum des Grundstücks bleibt der Sport der maßgebliche Nutzungsschwerpunkt. Südlich angrenzend an die bestehende Eishalle wurde eine moderne Sport & Fun Halle mit einem multifunktional nutzbaren Street-Dance-Raum errichtet. Neben der attraktiven Außengestaltung bietet vor allem der Indoor-Sportbereich alles, was das SportlerInnen-Herz begehrt.

Vierter Standort im Süden Wiens

„Neben den drei bestehenden Hallen steht den WienerInnen nun auch im Süden der Stadt eine Sport & Fun Halle offen, in der viele Sportarten zu unschlagbaren Preisen ausgeübt werden können. Die neue Halle ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern verfügt auch über ein Energiekonzept auf dem neuesten Stand“, so Sportstadtrat Peter Hacker. „Für den Bezirk ist die Halle ein großer Gewinn. Wir haben ein großes Einzugsgebiet und vor allem für die Jugendlichen bieten sich damit viele neue Möglichkeiten für Sport und Bewegung. Es freut mich, dass wir die Halle rechtzeitig zum Ferienstart eröffnen konnten.“

Multifunktionale Sportangebote

Die Sport & Fun Halle verfügt über eine frei programmierbare Sportfläche von ca. 2.000 Quadratmetern bei einer Raumhöhe von sieben Metern. Für die Trendsportarten Beach-Volleyball, Streetball, 3x3-Basketball, Indoorsoccer, Tischtennis, Bouldern und Badminton wurden optimale Sportbeläge und Ausstattungen vorgesehen. Dazwischen bleibt genug Platz zum Aufenthalt und Verweilen sowohl in als auch im äußeren Nahbereich der Halle. Die Garderoben und Sanitärräume sind topmodern und großzügig angeordnet. Für optimale Ausleuchtung der Halle sorgt eine energiesparende LED-Beleuchtung.

Insgesamt konnte damit in Favoriten ein breites Sportangebot für alle Generationen zu günstigen Tarifen geschaffen werden. Auch für Bildungseinrichtungen bietet die Sporthalle optimale Bedingungen, um Kinder für Bewegung zu begeistern.

Nachhaltig und klimafreundlich

Die Außenhüllen des Neubaus sind in Stahlbeton-Holz-Mischbauweise konstruiert, wodurch die Vorteile massiver Konstruktionen in Hinblick auf Speichermassen sowie des nachhaltigen Rohstoffes Holz vereint werden konnten. Im Sommer werden die neu errichteten Gebäude durch Nachtlüftung gekühlt.

Ebenfalls auf den neuesten Stand wurde die Eisgewinnungsanlage der angrenzenden Eishalle gebracht. Bisher wurde die durch die Eiserzeugung freiwerdende Abwärme ungenutzt abgegeben. Mit dem neuen Energiekonzept werden die Sport & Fun Halle und der Verbindungstrakt von Herbst bis Frühling beheizt und mit Warmwasser versorgt. Mit diesem Konzept werden jährlich bis zu 226 Tonnen CO2 eingespart.



