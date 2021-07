Vienna City Marathon, wir kommen!

Anmeldung jetzt für alle Bewerbe geöffnet, derzeit 23.000 Teilnehmer.

Wien (OTS) - Das Team des Vienna City Marathon (VCM) ist mit voller Energie in der Vorbereitung auf Österreichs größte Sportveranstaltung am 11. und 12. September 2021.



"Wir sind den Läuferinnen und Läufern unglaublich dankbar. Viele haben ihren Start aus 2020 übertragen, und viele haben sich neu angemeldet, sodass bereits fast 23.000 Teilnehmer in der Starterliste stehen. Dank der weiter bestehenden Unterstützung all unserer Sponsoren und Partner und der sehr guten Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien und Behörden, aller mitwirkenden Magistratsabteilungen der Stadt Wien sowie Polizeidirektionen und Stellen in Wien sind wir wirtschaftlich und organisatorisch bestens aufgestellt", sagt VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad.



Mit der Aufhebung der Teilnehmer-Obergrenzen bei Veranstaltungen ab 1. Juli ist eine zentrale rechtliche Grundlage zur Durchführung von Großevents wieder hergestellt. "Alle Interessierten können versichert sein, dass wir als professioneller Veranstalter bereit sind, den VCM auf sichere und gleichzeitig stimmungsvolle Weise zu organisieren. In allen Bereichen, die wir durch unsere Arbeit beeinflussen können, liegen wir hervorragend im Plan", so Konrad.



Für das VCM-Wochenende am 11. und 12. September 2021 stehen von unserer Seite alle Zeichen auf #TogetherWeRun.



Infos: https://bit.ly/vcm-wir-kommen-12-september

Bilder: https://www.vienna-marathon.com/wolke/index.php/s/SnBTDAkopZZ7jgG

Honorarfrei verwendbar in Zusammenhang mit dem Vienna City Marathon und dieser Medien-Information. Credit laut Dateinamen: VCM / Name des Fotografen



Ab sofort steht die Anmeldung für alle Läufe des Vienna City Marathon Wochenendes zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind der Vienna 10K und der Coca-Cola Inclusion Run. Das Portfolio an Laufbewerben beim VCM 2021 ist damit vollständig.



Sonntag, 12. September 2021

• Vienna City Marathon

• Halbmarathon

• Staffelmarathon



Samstag, 11. September

• Vienna 10K

• VCM Kinderlauf (2 km)

• The Daily Mile Run (1,6 km)

• Coca-Cola Inclusion Run (800 m)

Die organisatorischen Vorbereitungen laufen in jeder Hinsicht. Die Verkehrsverhandling mit der Landespolizeidirektion Wien wurde bereits Ende Mai erfolgreich absolviert. Wir haben die komplette Laufstrecke des Vienna City Marathons offiziell neu vermessen, um weiter die internationale Anerkennung von World Athletics zu erhalten. Zur sportlichen Vorbereitung startet der VCM Lauf-Sommer mit Laufevents und kostenlosen Trainingsläufen für Hobbysportler. Das große Team der VCM-Mitarbeiter und Helfer wurde bei einem Videomeeting bereits im April auf den VCM im September eingestimmt.



Zur Durchführung des Vienna City Marathons wird im Rahmen eines Covid-Präventionskonzepts die 3-G-Regel eine zentrale Rolle spielen. Wir stehen in direktem Kontakt mit den Wiener Gesundheitsbehörden, um mögliche Maßnahmen zu konkretisieren. Ebenso tauschen wir uns mit internationalen Marathonveranstaltern aus. Welche Maßnahmen genau gefragt sein werden, liegt nicht allein in unserem Entscheidungsbereich. Wir werden darüber zeitgerecht und klar informieren.



