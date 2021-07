Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 5. - 11. Juli 2021

Wien (OTS) - Dienstag, 6. Juli

11.00 Uhr: Verabschiedung der Gedenk-, Friedens- und Sozialdienstleistenden/Rede (Innerer Burghof)

Donnerstag, 8. Juli

10.00 Uhr: Vereidigung der Österreichischen Olympiamannschaft für die Sommerspiele in Tokio/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

Bundesland-Tage in Kärnten von 8. bis 9. Juli

15.30 Uhr: Besichtigung der Sammlung Liaunig (Museum Lianig/9155 Neuhaus)

18.00 Uhr: Teilnahme am Festakt anlässlich 10 Jahre Kärntner Ortstafellösung/Rede (Konzerthaus/9020 Klagenfurt)

Freitag, 9. Juli

10.45 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des Andrej Einspieler Begegnungszentrums/Rede (9181 Feistritz im Rosental)

14.30 Uhr: Teilnahme an der Präsentation des Projekts SURAAA – Smart Urban Region Austria Alps Adriatic (see:PORT Pörtschach/9210 Pörtschach am Wörthersee )

20.00 Uhr: Teilnahme am Festakt anlässlich der Premiere bei den Komödienspielen in Schloss Porcia/Rede (Schloss Porcia/9800Spital an der Drau)

20.40 Uhr: Besuch der Premiere "Die kluge Närrin" von Lope de Vega (Schloss Porcia/9800 Spital an der Drau)

