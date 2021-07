ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ zeigt Live-Open-Air „Klassikstars am Traunsee“ mit Villazón und Mühlemann

Außerdem: „zeit.geschichte“-Themenabend „30 Jahre Jugoslawienkrieg“ u. a. mit Neuproduktion „Kärntens umkämpfte Grenze“, Live-Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Sonntag, dem 4. Juli 2021, erstmals ein Kultursommer-Highlight von den Salzkammergut Festspielen Gmunden. „Wir spielen für Österreich“ zeigt im Hauptabend live-zeitversetzt das Freiluftkonzert „Klassikstars am Traunsee“ mit Rolando Villazón, Regula Mühlemann und dem Bruckner Orchester Linz. Am Morgen überträgt „ORF III LIVE“ einen katholischen Gottesdienst aus der Dompfarre St. Pölten. Bereits am Samstag, dem 3. Juli, steht ein „zeit.geschichte“-Schwerpunkt zum 30. Jahrestag des Beginns des Jugoslawienkriegs mit einem fünfteiligen Themenabend auf dem Programm. Im Hauptabend ist die ORF-III-Neuproduktion „Kärntens umkämpfte Grenze“ zu sehen.

Samstag, 3. Juli

Den zweiten Themenabend im Zeichen des Jugoslawienkriegs läutet „zeit.geschichte“ mit der ORF-III-Neuproduktion „Kärntens umkämpfte Grenze“ (20.15 Uhr) ein. Der Film von Thomas Hackl beleuchtet die Geschichte der konfliktreichen Jahrzehnte an Kärntens Südgrenze zum ehemaligen Jugoslawien und beschreibt die historischen Zusammenhänge der ständig wechselnden Gebietsansprüche – von den bewaffneten Kämpfen bei der Grenzziehung nach Ende des Ersten Weltkriegs über den Kampf der Kärtner Partisanen gegen das NS-Regime bis in die Jahre des Kalten Kriegs, als die Grenze zum Teil des Eisernen Vorhangs durch Europa wird.

Ab 21.10 Uhr untersucht die dreiteilige Dokureihe „Balkan in Flammen“ den Zerfall der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien im Herzen der Balkanregion. Worin liegen die historischen Ursachen der nationalistischen Konflikte, die ab 1991 in grausamen Kriegen gipfelten? Warum ließ sich das Konstrukt des von Staatschef Josip Broz Tito 1945 geformten geeinten Jugoslawiens nach seinem Tod nicht mehr aufrechterhalten? Der Themenabend schließt um 23.55 Uhr mit dem Film „Brennende Grenze – Beginn des jugoslawischen Dramas“.

Sonntag, 4. Juli

Den ersten Sonntag im Juli läutet „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr mit der Übertragung des katholischen Gottesdienstes aus der Dompfarre St. Pölten ein.

Im Hauptabend findet die „Wir spielen für Österreich“-Reihe ihre Fortsetzung, wenn „Erlebnis Bühne LIVE“ um 20.15 Uhr das Freiluftkonzert „Klassikstars am Traunsee“ präsentiert. Rolando Villazón und Regula Mühlemann, begleitet vom Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Chefdirigent Markus Poschner, musizieren vor der atemberaubenden Kulisse des Traunsees. Auf dem Programm stehen Arien, Lieder und Duette, die mit dem Salzkammergut eng verbunden sind, u. a. Stücke von Johannes Brahms, Franz Schubert, Anton Bruckner und Franz Lehár. Das Freiluft-Konzert findet im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden statt, die auch das Bruckner Orchester Linz zum „Orchester des Jahres 2020“ kürten.

Danach widmet sich ein „Land der Berge“-Doppel der landschaftlichen Idylle der Traunseeregion, beginnend mit „Kaiser Franz Joseph und sein Salzkammergut“ (22.00 Uhr). Schauspieler und Autor Miguel Herz-Kestranek präsentiert die historisch-kaiserlichen Schauplätze des Salzkammerguts. Die von Lutz Maurer gestaltete ORF-III-Produktion zeigt die private Seite des Monarchen, die er nirgendwo so ausleben konnte wie in dieser Landschaft. Abschließend folgt „Der Traunstein – Wächter des Salzkammerguts“ (22.45 Uhr).

