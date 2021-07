Artemis Vakianis wird neue kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Festwochen

Die Kulturmanagerin setzte sich gegen 43 MitbewerberInnen durch

Wien (OTS) - Artemis Vakianis wird zur kaufmännischen Geschäftsführerin der Wiener Festwochen bestellt. Die österreichische Kulturmanagerin und Unternehmerin übernimmt die Geschäftsführung von Wolfgang Wais, der diese Position 21 Jahre innehatte. Die Bestellung von Artemis Vakianis erfolgt ab dem 1. Oktober auf fünf Jahre. Insgesamt hatten sich neun Frauen und 34 Männer im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens um die Geschäftsführung der Wiener Festwochen beworben.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler folgt mit der Bestellung der Empfehlung der Hearing-Kommission, die sich einstimmig für Artemis Vakianis ausgesprochen hat. „Ich freue mich, dass wir mit Artemis Vakianis eine international erfahrene und zugleich in Wien fest verankerte Kulturmanagerin gewinnen konnten, die die Wiener Festwochen weiterentwickeln wird. Ich bin überzeugt, dass Artemis Vakianis gemeinsam mit Intendant Christophe Slagmuylder und dem gesamten Team das international renommierte Festival gut in die Zukunft führen wird“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Dem scheidenden Geschäftsführer gilt der Dank der Stadträtin: „Die Positionierung der Wiener Festwochen als eines der weltweit bedeutendsten Theaterfestivals ist auch ein Verdienst von Wolfgang Wais. In den unterschiedlichsten Phasen und Konstellationen hat er sich immer um die Wiener Festwochen verdient gemacht und dazu beigetragen, dass das Festival heute so gut aufgestellt ist.“ Wolfgang Wais ist seit der Umwandlung des Vereins Wiener Festwochen in eine GmbH mit Anfang 2000 kaufmännischer Geschäftsführer des Festivals.

„Ich freue mich sehr über die Entscheidung und bin sehr dankbar für das Vertrauen, das ihr zugrunde liegt,“ reagiert Vakianis. „Bis zu meinem Start im Herbst genieße ich noch als Gast dieses wunderbare Festival und freue mich schon, gemeinsam mit Christophe Slagmuylder und dem Festivalteam die nächsten Jahre der Wiener Festwochen gestalten zu können.“

Christophe Slagmuylder, Intendant der Wiener Festwochen, reagierte erfreut: „Ich bin überzeugt, dass die Erfahrung und Expertise von Artemis Vakianis in den kommenden Jahren sehr positiv zur Entwicklung der Wiener Festwochen beitragen wird. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung einer kohärenten Identität für das Festival, in der sowohl künstlerische Inhalte als auch institutionelle Aspekte zusammenkommen.“

Biografie Artemis Vakianis

Die Österreicherin Artemis Vakianis wurde 1974 in Klagenfurt geboren und studierte nach einer in Deutschland verbrachten Schulzeit Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien und absolvierte anschließend einen postgradualen Lehrgang im Bereich Kulturmanagement an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). In ihrer Dissertation an der Wirtschaftsuniversität Wien und Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien beschäftigte sie sich mit dem Thema „Controlling im Theater – ein kritischer Diskurs“.

Ihr beruflicher Werdegang führte die Kulturmanagerin unter anderem an das Theater in der Josefstadt, als stellvertretende Geschäftsführende Direktorin an die Komische Oper Berlin und als kaufmännische Direktorin zum Festival "steirischer herbst". 2014 gründete sie ihre eigene Agentur und beriet Kulturbetriebe in kaufmännischen Belangen. Außerdem lehrte Vakianis unter anderem am Institut für Kulturmanagement der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und an der Fachhochschule (FH) Kufstein. 2016 wurde sie zur neuen kaufmännischen Vizepräsidentin des FWF bestellt. Diese Funktion legte sie nach fünf Jahren im Führungsgremium des FWF im Mai dieses Jahres auf eigenen Wunsch nieder.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 4000-81169

judith.staudinger @ wien.gv.at



Wiener Festwochen GesmbH

Anne Zimmermann

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 58922 330

a.zimmermann @ festwochen.at

www.festwochen.at