FP-Nepp/Mahdalik: Stopp für Nordostumfahrung ein verkehrspolitischer Super-GAU

Wo bleibt der ÖVP-Protest?

Wien (OTS) - Wien wird im Jahr 2027 voraussichtlich über 2 Millionen Einwohner haben und erstickt schon heute im Verkehr. Allein in den Bezirken 21 und 22 wohnen aktuell etwa 400.000 Menschen, welche die Nordostumfahrung wie einen Bissen Brot brauchen. „Die Grünen haben mit ihren Flächenwidmungen in der zehnjährigen Koalition mit der SPÖ in Wien maßgeblich dazu beigetragen, dass die Flächenbezirke 10,11,21,22 und 23 immer mehr zubetoniert werden und stark wachsen. Angesichts dieser Entwicklung eine dringend notwendige Entlastungsstraße durch eine ‚Evaluierung’ zu stoppen, kommt für uns gleich nach dem Häuser anzünden“, sagen der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und fordern den Wiener ÖVP-Chef und Finanzminister Gernot Blümel auf, den verkehrspolitischen Amoklauf der grünen Verkehrsministerin zu beenden.

Der prolongierte und weiter ansteigende Stau auf den Straßen unserer Stadt schadet Menschen, Umwelt und Wirtschaft, die grünen G‘sundheitsschlapfenträger dürfen sich jedoch absurder Weise daran weiden. Mit dem Klappradl in die Arbeit oder mit Lastenradl den BILLA beliefern wird‘s auch in Zukunft nicht spielen, da kann die belegte Weltfremdheit der Grünen auch nichts daran ändern. „Die ÖVP darf dieser irrwitzigen Verkehrspolitik nicht tatenlos zusehen und die Wiener Bevölkerung weiter im Stau ersticken lassen“, fordern Nepp und Mahdalik rasches Handeln von Blümel, Wölbitsch, Juraczka & Co. (Schluss)

