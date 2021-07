Neue Technologie: Österreichische Nationalbibliothek stellt sehschwachen Menschen innovatives OrCam-Gerät zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Lesehilfe für sehschwache Menschen funktioniert verblüffend einfach und überzeugend: per Fingerzeig auf eine Textstelle und Klick auf das Gerät beginnt eine Stimme den Text vorzulesen. Lesbar sind alle Bücher, Magazine und Zeitschriften mit modernen Schriften, Fraktur ist nicht lesbar. Die OrCam kann auch Gesichter erkennen und vom Bildschirm ablesen. Die Sprachausgabe ist in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch möglich.

Die innovative OrCam MyEye 2.0 wird in Kooperation mit dem israelischen Technologieunternehmen OrCam kostenlos für die Dauer einer Testphase von sechs Monaten zur Verfügung gestellt. Danach soll eine gemeinsame Evaluierung der Nutzungsfrequenz erfolgen und die Brille würde, wenn gewünscht, in eine Schenkung an die Österreichische Nationalbibliothek übergehen.

Das Gerät steht in einem speziell für Blinde und Sehbehinderte eingerichteten Bereich zum Gebrauch zur Verfügung. Die Benützung erfolgt gegen Hinterlegung eines Pfandes (Benützerkarte, Ausweis). Eine Benützungsanleitung erfolgt vor Ort, die BenützerInnen werden während des Gebrauchs durch regelmäßige Nachschau betreut. Alle MitarbeiterInnen des Infoschalters wurden bereits eingeschult.



Über OrCam:

OrCam ist ein israelisches Technologieunternehmen, das sich auf Sehhilfen für Blinde und sehbeeinträchtigte Personen spezialisiert hat, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Zum Produktsortiment von OrCam zählt aktuell die OrCam MyEye 2.0, eine intelligente tragbare Sehhilfe. Weiters sind aktuell weitere hochinnovative Geräte für anderen Zielgruppen in Entwicklung, nämlich die OrCam Hear (Zielgruppe: Personen mit Hörgeräten) sowie die OrCam Read (Zielgruppe: Personen mit Leseschwäche).

Weitere Informationen über OrCam: https://www.orcam.com/de/

Über die Österreichische Nationalbibliothek:

Mit ihrer 650-jährigen Geschichte ist die Österreichische Nationalbibliothek in Wien heute die größte Bibliothek und zentrale Gedächtnisinstitution des Landes. Als dienstleistungsorientiertes Informationszentrum bietet die Österreichische Nationalbibliothek ihren BenützerInnen Zugang und qualifizierte Auskünfte zu ihren eigenen Beständen (über 11 Millionen Objekte), aber auch zu internationalen Datenpools.

