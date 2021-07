Internationale Top-Prämierung für WINZER KREMS bei der IWC in London -

Bester Weißwein Österreichs!

Krems a.d. Donau (OTS) - WINZER KREMS – Sandgrube 13 hat bei der International Wine Challenge in London die Austrian White Trophy gewonnen und wurde damit für den besten Grüner Veltliner und besten Weißwein Österreichs ausgezeichnet. Der Grüner Veltliner Kremstal DAC Reserve 2019 hat stolze 96 Punkte erhalten und damit die beste Prämierung in der Weingutsgeschichte erreicht. Die IWC-Fachjury war begeistert: „Really bright with great nectarine and pear fruitiness. Medley of peppery spice and complex citrus and stone fruit. Rich with a long, dry finish. Fabulous“, lautet ihre Beschreibung im Original.

WINZER KREMS Obmann Florian Stöger und Geschäftsführer Ing. Ludwig Holzer, MSc freuen sich einstimmig: „Bei diesem prestigeträchtigen Weinwettbewerb die Fachwelt so zu begeistern, zeigt, dass wir mit unserem Weg der kompromisslosen Qualität im wahrsten Sinn des Wortes goldrichtig liegen. Ein wunderbarer Erfolg, der das Team in der SANDGRUBE 13 besonders motiviert.“ Der Siegerwein aus 2019 ist (leider) praktisch ausverkauft, nur wenige Flaschen warten in der Vinothek auf besondere Anlässe. Ab Juli wird der Jahrgang 2020 erhältlich sein, der dem 2019er in Klasse um nichts nachsteht.

Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf gratuliert persönlich.

Da die WINZER KREMS auf Grund der Pandemie nicht zur offiziellen Preisverleihung am 30. Juni nach London reisen konnten, wurde vorab eine Urkunde mit den Auszeichnungen übermittelt. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ließ es sich nicht nehmen, Obmann Florian Stöger und Geschäftsführer Ludwig Holzer, MSc persönlich zu gratulieren. „Ein großartiger Erfolg, der nicht nur die Stadt Krems, sondern ganz Niederösterreich stolz macht. Was wir hier schon längst wissen, ist auch international in aller Munde: Unsere heimischen Weine – speziell auch die von WINZER KREMS – sind absolute Weltklasse“, so LH-Stv. Stephan Pernkopf.

IWC - Der weltweit einflussreichste jährliche Weinwettbewerb

Die International Wine Challenge ist ein internationaler Wein-Wettbewerb, der seit 1984 jedes Jahr in Großbritannien stattfindet. In ihrem 37. Jahr ist die IWC als der weltweit strengste, unparteiischste und einflussreichste Weinwettbewerb anerkannt. Angeführt von Begründer Charles Metcalfe werden dabei jährlich mehr als 12.000 internationale Weine aus 52 produzierenden Ländern von über 400 Jury-Mitgliedern in einem Zeitraum von zwei Wochen blind verkostet und nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Die besten Weine werden anschließend im Rahmen des „International Wine Challenge Award Dinner“ präsentiert und ausgezeichnet.

Über WINZER KREMS – Sandgrube 13

Vor über 80 Jahren gegründet, haben sich die WINZER KREMS zum größten Qualitätsweinproduzenten Österreichs entwickelt. Im Weingut in der Sandgrube13 werden dabei vorwiegend handverlesene Weintrauben von über 800 Mitgliedswinzerinnen und -winzern mit einer Vertragsrebfläche von derzeit 1.200 Hektar vinifiziert. Diese schaffen mit ihrer Arbeit bereits im Weingarten die optimale Basis für fruchtige Weiß-, Rot- und Roséweine. Zu den beliebtesten Rebsorten der WINZER KREMS zählen neben Grüner Veltliner auch Riesling, Gelber Muskateller und Blauer Zweigelt. Die Weine werden derzeit zu 40 % in Österreich und zu 60 % in über 25 Ländern weltweit vermarktet. Die Top-Exportländer sind Deutschland, Niederlande, USA und Japan.

Rückfragen & Kontakt:

WINZER KREMS eG

Ing. Ludwig Holzer, MSc

Sandgrube 13

3500 Krems



Kontakt Agentur

Cayenne Marketingagentur

info @ cayenne.at

Tel.: 01 / 524 51 44