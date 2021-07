Die MALTESER wachsen:

Fünf Neuaufnahmen in den Souveränen Malteser-Ritter-Orden, 41 neue Kandidaten für den Malteser Hospitaldienst Austria

Innsbruck (OTS) - Am 26. Juni, zwei Tage nach dem Hochfest des Ordenspatrons, des Heiligen Johannes des Täufers, trafen sich Malteser aus ganz Österreich, um in der Stiftskirche Wilten in Innsbruck gemeinsam zu feiern.

Neben zahlreichen Neuaufnahmen in den Orden und den Hospitaldienst war 2020 ursprünglich das 50-Jahr-Jubiläum des Bereiches Tirol/Vorarlberg geplant gewesen, das leider aus Pandemiegründen auf die 55-Jahr-Feier in 4 Jahren verschoben werden musste.

Zur Feier des 50-jährigen Bestehen des Bereiches erfolgte die Präsentation des Buches „Weißes Kreuz auf rotem Grund“ von DDr. Gregor Gatscher Riedl und Prof. Dr. Fra´ Ludwig Call.

Die Präsentation des Buches in der einmalig schönen Bibliothek des Stiftes Wilten am Vorabend der feierlichen Aufnahme ist online abrufbar.

Mehr Informationen zur Aufnahmefeier finden Sie auf unserer Webseite!



Rückfragen & Kontakt:

Die Malteser

Katharina Stögner

Leitung Kommunikation und Fundraising

+43 1 512 72 44

presse @ malteser.at

www.malteserorden.at