ÖAMTC: Staus wegen Sommerbaustellen in Wien

Zahlreiche Hauptverbindungen wie A23 und Zweierlinie betroffen

Wien (OTS) - Autofahrer werden sich in Wien in den Sommermonaten auf zahlreichen Strecken in Geduld üben müssen. Grund sind die vielen Baustellen. Ein paar sehr unangenehme werden hier von den ÖAMTC-Experten nochmals hervorgehoben.

Behinderungen auf der A23 Richtung Kagran

Auf der Südost Tangente (A23) Richtung Norden wird die Abfahrt zur Donauufer Autobahn (A22) Richtung Stockerau gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ausfahrt Kagran. Planen Sie hier zeitweise lange Verzögerungen ein.

Zusätzlich ist die Auf- und Abfahrt St. Marx Richtung Norden nicht befahrbar. Auf den Ausweichstrecken über die Abfahrten Gürtel bzw. Knoten Prater wird es zeitweise zu Behinderungen kommen. Autofahrer können laut ÖAMTC auch die Abfahrt zur Ost Autobahn (A4) Richtung Ungarn und die Ausfahrt Alt-Simmering benützen.

Sperre Zweierlinie

Die Zweierlinie, Verbindung Donaukanal - Schwarzenbergplatz -Getreidemarkt - Votivkirche - Donaukanal, wird in Bauphase 1 Richtung 9. Bezirk zwischen Babenbergerstraße und Lerchenfelder Straße gesperrt. Die Neustiftgasse wird dann nur über Ring-Schmerlingplatz-Volksgartenstraße erreichbar sein. Staus werden laut ÖAMTC, besonders bei einer Ringsperre, nicht ausbleiben.

Sperre von zwei Fahrstreifen auf dem Franz-Josefs-Kai

Auf dem Franz-Josefs-Kai werden in den Sommermonaten nur zwei Fahrstreifen befahrbar, das Linksabbiegen auf Marienbrücke und Schwedenbrücke nicht möglich sein. Autofahrer sollten laut ÖAMTC vor allem bei der Fahrt zum Flughafen lange Verzögerungen einplanen.

Altmannsdorfer Straße in beiden Richtungen nur „einspurig“

Auf der Zu- und Abfahrt zur bzw. von der Süd Autobahn (A2) wird es laut ÖAMTC auf der Altmannsdorfer Straße immer wieder zu Staus kommen. Die wichtige Hauptverbindung wird in beiden Richtungen zwischen Belghofergasse und Edelsinnbrücke nur auf einem Fahrstreifen befahrbar sein. Akute Staugefahr!

Westeinfahrt (Hietzinger Kai) ebenfalls nur „einspurig“

Im Bereich Kennedybrücke wird den Autofahrern auf der Westeinfahrt nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Diese Liste ist alles andere als vollständig. Weitere Behinderungen und Staus wegen Bauarbeiten wird es etwa auf Linzer-, Thalia-, Gersthofer- und Gunoldstraße sowie rund um den Matzleinsdorfer Platz geben. Die ÖAMTC-Experten empfehlen, die Verkehrsinfos des Clubs immer im Auge zu haben bzw., wenn möglich, auch auf die Öffis auszuweichen.

Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert

und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrservice

