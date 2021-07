Das „Gipfelerlebnis Riesneralm“ startet mit Hoch-Kultur in den Sommer

Dem Ideenreichtum und Innovationsgrad der Riesneralm scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.

Donnersbachwald (OTS) - Dass man sich auf der Riesneralm in Donnersbachwald in Sachen Budget nicht mit den großen Konkurrenten messen kann, ist Tatsache. Ebenso allerdings auch der Umstand, dass sich das Team um Geschäftsführer Erwin Petz davon nie verdrießen ließ. Was an Geld nicht zur Verfügung steht, wird mit viel Fantasie und pfiffigen innovativen Ideen kompensiert - und das augenscheinlich höchst erfolgreich. Immerhin darf man sich mit Fug und Recht "beste österreichische Sommerbergbahn" nennen.

Am Gipfel der Kunst

Am Freitag, dem 2. Juli startet das "Gipfelerlebnis Riesneralm" offiziell in die Sommersaison und das sozusagen mit Hochkultur im buchstäblichen Sinne. Unter dem Titel "Lawinen[GALERIE] - am Gipfel der Kunst" feiert man gar eine Weltpremiere. 40 Jahre versah die Lawinengalerie am Riesner-Krispen weitgehend unbeachtet ihren Dienst für die Sicherheit der Skifahrer. Jetzt wird sie - als Kunstgalerie - ins Rampenlicht gerückt und für die Sommergäste zugänglich gemacht. Ausgehend vom Hochsitz auf der Riesneralm führt ein Weg in Serpentinen und herrlichem Panoramablick ins Donnersbachtal, durch die Lawinen[GALERIEN] und mündet auf 1.950 Metern Seehöhe am „Gipfel der Kunst“ direkt beim Gipfelkreuz des Riesner-Krispen.

Adrenalin im Bergkino

Ebenfalls neu ist das Bergkino auf 1600 Metern Seehöhe, das seinen Besuchern eine ordentliche Portion Adrenalin vermittelt. Mit seiner Firma "CCfilms" hat sich der junge Ennstaler Unternehmer und Filmemacher Christian Czadilek, einen ausgezeichneten Ruf in der Welt des Extremsports erarbeitet. Im Bergkino erwartet die Besucher eine feine Auswahl seiner Werke.

G'schichtenplatz auf der Naturbühne

Auch die hohe Kunst des Erzählens soll beim Gipfelerlebnis nicht zu kurz kommen. Fünf Jahre lang hat der Tourismusverband Grimming-Donnersbachtal Geschichten über Menschen, Ausflugsziele und allerlei Attraktionen der Region zusammengetragen und erzählt. In vier dieser Geschichten geht es um die Riesneralm - und genau die werden in diesem Sommer auf der Naturbühne vor dem Berghof präsentiert.

„Baden im Gipfel-Mee(h)r“ anstatt Strand & Meer" ,

verheißt auch heuer wieder grenzenlose Erholung. Und das bei beheiztem Wasser und unglaublichem 360° Panoramablick. Niemand muss auf das kühlende Nass verzichten. Noch dazu in einzigartiger Gipfellage auf knapp 1.900m Seehöhe, windgeschützt, im wohlig warmen Wasser. Aber auch die vielen weiteren Highlights am „Gipfelerlebnis Riesneralm“, garantieren einen rundum gelungenen Familienausflug.





Rückfragen & Kontakt:

Geschäftsführer Erwin Petz

0664 88189595

erwin.petz @ riesneralm.at