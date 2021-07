BLOÖ bestätigen Landtagskandidatur

Unterwegs für die Bürgerinnen und Bürger in Oberösterreich!

OÖ/Linz (OTS) - In einer Pressekonferenz im OÖ Presseclub bekräftigten die Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ) ihre Ambitionen für einen Antritt bei der Landtagswahl im September mit Spitzenkandidat Dr. Martin Gollner an der Front.

„Wir haben einen harten Weg hinter uns und mussten aufgrund der haltlosen Anschuldigungen einige weniger und den daraus entstandenen internen Querelen eine schwere Zeit durchmachen. Doch wir sehen uns am Ende des Tunnels und sind bereit, die Sympathien, die uns immer noch entgegengebracht werden, in Zukunft durch noch härtere Arbeit zu rechtfertigen.“ Mit diesen Worten kommentierte Dr. Martin Gollner die internen Probleme, welche durch eine Pressekonferenz einer abgespaltenen Gruppe an die Öffentlichkeit traten. Diese gehören durch juristisch eingeleitete Schritte nun der Vergangenheit an und der neue Vorstand, dessen Obmann weiterhin Dr. Martin Gollner heißt, arbeitet weiterhin gewissenhaft an der Zukunft der Partei.

Dr. Martin Gollner (Listenplatz 1) strebt mit seinen Bürgerlisten Oberösterreich weiterhin dein Einzug in den Landtag an. Auf den weiteren Listenplätzen folgen Anna Berndorfer (2) und Onur Uzunkaya (3). Im Team wurde die thematische Ausrichtung geschärft und demnächst soll es mit dem Sammeln der Unterstützungserklärungen weiter gehen.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin eine breite Unterstützerschaft hinter uns haben, mit welcher die benötigten Unterstützungserklärungen bald nach Fristbeginn einreichen können“, so Dr. Martin Gollner. Danach geht es dann in die heiße Phase des Wahlkampfs, bei dem die Partei den Einzug in den Landtag für durchaus machbar hält.

