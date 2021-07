Wie Phiture, ein Beratungsunternehmen für mobiles Wachstum, von bescheidenen Anfängen zum Branchenführer aufstieg

Berlin (ots/PRNewswire) - Das mehrfach preisgekrönte Beratungsunternehmen für mobiles Wachstum Phiture (Aussprache: "feature") erreichte diesen Monat mit der Einstellung des hundertsten Mitarbeiters einen neuen Meilenstein. Gegründet im Jahr 2016 mit der Vision, als führende Kraft den Bereich Mobile Growth voranzubringen, hilft das Unternehmen internationalen Marken, die Nutzerbasis ihrer Apps zu vergrößern und Erfolge im mobilen Bereich zu erzielen. Phiture hilft seinen Kunden, die Qualität und Reichweite ihrer mobilen Produkte zu verbessern, indem es von seinem Büro in Berlin aus Millionen von App-Nutzern auf der ganzen Welt positiv beeinflusst.

Während ihrer Arbeit als Wachstumsmanager bemerkten die Gründer Moritz Daan und Andy Carvell, dass sich in der mobilen Industrie ein Wandel vollzog. Da Mobile Marketing noch in den Kinderschuhen steckte, begannen sie, neue Strategien zu entwickeln, die auf den gesamten Lebenszyklus und die Optimierung des Marketingtrichters abzielten - von Awareness und Akquisition über Bindung und Erhalt bis hin zur Monetarisierung. Mit Ihren Erfahrungen legten sie den Grundstein für das Unternehmen und entwickelten daraus den Mobile Growth Stack, ein renommiertes, systematisches Rahmenwerk für ganzheitliches mobiles Wachstum, das inzwischen in der Branche als Standard anerkannt wird.

Weniger als 5 Jahre später ist Phiture eines der führenden App-Marketing-Unternehmen. Es bietet hochspezialisierte Dienstleistungen für die bekanntesten Marken der Welt und ist anerkannt für seine umfangreiche Expertise in den Bereichen App-Store-Optimierung (Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Konversion in den wichtigsten mobilen Marktplätzen, um organische Downloads zu fördern), CRM & Retention, Performance Marketing, und Optimierung der Abokäufe.

Phiture gewann zahlreiche Auszeichnungen bei den App Growth Awards 2019, darunter den Preis als Agentur des Jahres und für die beste Retention-Kampagne, und wurde von The Drum und den Braze Torchie Awards für herausragende technologische Innovationen ausgezeichnet. Geschäftsführer Pablo Penny glaubt jedoch, dass das Erreichen von 100 Mitarbeitern der bisher größte Erfolg des Unternehmens sein könnte und dies ein neues Kapitel in seinem kometenhaften Aufstieg markiert.

"Es ist ein fantastischer Meilenstein und ich kann kaum glauben, wie weit wir gekommen sind. In nur wenigen Jahren sind wir organisch von 30 auf 100 Mitarbeiter gewachsen - allein 2021 kommen 50 neue Phiturianer hinzu. Das kollaborative, talentierte und vielfältige Team, das wir geschickt aufgebaut haben, ist eine Inspiration für mich. Jeder einzelne setzt sich mit ganzem Herzen für den Erfolg des Unternehmens ein und stellt sicher, dass wir unseren Kunden exzellente Dienstleistungen liefern."

Pablo Penny, Managing Director

Industrie und Wachstum der Kunden

Gleichzeitig mit der Motivation und dem Talent des Phiture-Teams, das Pablo so lobt, spielt auch die stark gestiegene Nachfrage nach App-Marketing-Expertise eine Rolle. Die Umsätze in den App-Stores überstiegen im Jahr 2020 die 100-Milliarden-Dollar-Marke und laut dem Marketing-Intelligence-Tool Sensortower kann bis 2025 mit rund 270 Milliarden Dollar an Umsätzen gerechnet werden.

Trotz COVID-19 haben sich die Experten von Phiture an die Herausforderungen des dynamischen mobilen Umfelds angepasst und das Unternehmen zu seinem wichtigsten Meilenstein geführt.

"Zu unseren Kunden gehören viele Tech- und Mobile-First-Unternehmen, und wir nehmen zunehmend globale Marken und bekannte Namen in unser Portfolio auf. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, suchen nach agilen, klaren, ROI-gesteuerten Ansätzen für ihre geschäftlichen Herausforderungen - und unser Team erfüllt ihre Anforderungen stets mit unseren eigenen Datenerkenntnissen und technischen Innovationen."

Der ganzheitliche Full-Funnel-Ansatz beginnt mit der Nutzerakquise und zieht CRM, Retention und Monetarisierung hinzu. Er gilt inzwischen als Branchenstandard.

"Wissen zu teilen und die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, weiterzubilden, war schon immer ein zentraler Bestandteil unserer Grundwerte. Wir sind sehr transparent, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten - es ist wichtig, dass sie die Arbeit, die wir machen, verstehen, damit sie die Praktiken verinnerlichen und den Effekt auf ihr Geschäft vollständig verstehen können."

Phiture führt einen großen Teil seines Erfolgs auf seine talentierten Mitarbeiter zurück und ist in der glücklichen Lage, eine der Top-Destinationen für ambitionierte mobile Praktiker zu sein.

"Unsere fantastischen internationalen Talente sind für uns von unschätzbarem Wert. Bei uns sind 41 verschiedene Nationen repräsentiert. Das hat uns geholfen, ein differenzierteres Verständnis unseres globalen Portfolios von Marken und Apps zu gewinnen."

Zukünftige Meilensteine

Auf die Frage, was als Nächstes für Phiture ansteht, sagt Pablo nachdrücklich, dass das Unternehmen sich zum Ziel gesetzt habe, die weltweit größte Beratungsfirma für mobiles Wachstum aufzubauen und der dominierende Marktteilnehmer zu werden.

"Wir wollen in Schlüsselregionen Fuß fassen und zu einer wirklich globalen Unternehmensberatung werden. Wir werden Büros in Asien, den USA und anderen großen europäischen Hauptstädten eröffnen und in den kommenden Jahren auf mehrere hundert Mitarbeiter anwachsen. Aber unsere oberste Priorität wird weiterhin sein, in unseren Talentpool zu investieren, um die nächste Generation von Spitzenkräften in der Branche zu entwickeln und die Besten und Klügsten zu einzustellen."

