Der VSÖ zieht Bilanz über die Coronakrise für die Sicherheitsbranche

Im neuen Jahrbuch 2021 werden aktuelle Zahlen, Daten, Fakten und Neuigkeiten präsentiert.

Wien (OTS) - „Sicherheitsdienstleister sind Helden im Alltag und in der Krise!“ Zu diesem Schluss kommt Andreas Teischl, Generalsekretär des VSÖ Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs bei der Pressekonferenz im Wiener Café Landtmann. Während Corona wendeten sich die Mitarbeiter des Sicherheitsgewerbes neuen Aufgabengebieten zu – speziell bei Sondermaßnahmen im öffentlichen Bereich wie Zutrittskontrollen, Queue-Management, Maskenausgabe und Temperaturmessung. „Die rasante Weiterentwicklung in der Sicherheitsbranche führt zu attraktiven Jobs und mehr Vielfalt“, weiß Mag. Martin Wiesinger, Vorstand der Fachgruppe Sicherheitsdienstleister. Die modernen Sicherheitsdienstleister von heute sind Partner, die oft eine Kombination aus Technik und personellen Dienstleistungen anbieten, die über das reine Bewachen hinausgehen. Das spricht junge Leute, erfahrene Mitarbeiter und Frauen an. Der Anteil der Frauen liegt bei den Sicherheitsdienstleistern bei durchschnittlich 26,6 Prozent.

Höherer Bedarf an Tresoren, Sicherheitstüren und Videoüberwachung

Der VSÖ spricht sich für standardisierte Versicherungsbedingungen bei Tresoren aus. „VSÖ-zertifizierte Tresore bieten ein höheres Maß an Sicherheit. Und geht es nach einem Einbruch um Schadensgutmachungen, steigen Betroffene besser aus“, betont Herbert Maté, Vorstand der Fachgruppe Mechanik. Auch die Videoüberwachung ist gestiegen. Insgesamt gingen die Zahlen bei der elektronischen Sicherheit zurück. „Das liegt zum einen am leicht gesättigten Markt, zum anderen am fälschlich gestiegenen Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“, sagt der Vorstand der Fachgruppe Elektronik, Ing. Jürgen Leimer, MSc.

Eigenes VSÖ Bildungszentrum Sicherheit



2020 hat der VSÖ das VSÖ Bildungszentrum Sicherheit in Wien übernommen und weitet damit seine qualifizierte Aus- und Weiterbildung im Sicherheitsbereich weiter aus. „Das Angebot reicht von zertifizierten Train-the-trainer-Programmen im deutschsprachigen Raum über Sicherheitsvorsorge für Menschen in Unternehmen bis zu interaktiven Workshops und mehrtägigen Sicherheitsschulungen“, erklärt Geschäftsführerin Michaela Eisold-Pernthaller, MSc.

