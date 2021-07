Austrian Championships der STIHL TIMBERSPORTS® finden in München statt!

Nach der pandemiebedingten Pause 2020 feiern die STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships ein sensationelles Comeback!

Vösendorf (OTS) - Vösendorf, 01. Juli 2021 – Die österreichischen Top-Stars der Szene kämpfen in München bei den Austrian Championships um die Qualifikation zur WM. Am 8. August sprühen die Funken – oder besser gesagt die Holzspähne: Die STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships presented by Ford gehen in der Münchner Motorworld über die Bühne. Österreichs Sportholzfäller-Elite der Pros und Nachwuchsathleten bereitet sich mit messerscharfen Äxten und PS-starken Motorsägen auf einen spektakulären Turniertag vor.

1 Tag – 6 spannende Disziplinen

Einen Tag geballte TIMBERSPORTS® Action gibt es am 8. August online via Livestream zu bestaunen. In sechs unterschiedlichen Disziplinen präsentieren Österreichs beste Sportholzfäller Kraft, Präzision, Ausdauer und ihren geübten Umgang mit Axt und Säge: Stock Saw, Underhand Chop, Standing Block Chop, Single Buck, Springboard und Hot Saw.

SAVE THE DATE

Sonntag, 8. August 2021

14:00 Uhr: Austrian Rookie Championship 2021

19:00 Uhr: Austrian Pro Championship 2021



Den Wettkampfauftakt macht ab 14:00 Uhr die Austrian Rookie Championship, bei der die besten jungen Talente aus Österreich ihr Können unter Beweis stellen. Im Anschluss daran gehen um 19:00 Uhr die Lokalmatadoren Armin Kugler und Josef Laier bei der Austrian Pro Championship an den Start. Dabei möchte der amtierende Meister, Josef Laier, seinen Titel gegenüber seinen Landeskonkurrenten verteidigen.



Mit dem Blick auf die COVID-19 Pandemie werden die Austrian Championships ohne Publikum ausgetragen. Beide Wettbewerbe werden per Livestream in Österreich übertragen, der Link wird noch veröffentlicht.

Ford wird neuer Mobilitätspartner und Hauptsponsor

Ford konnte als Mobilitätspartner von STIHL TIMBERSPORTS® und Hauptsponsor der internationalen Wettkampfserie im Sportholzfällen sowie der deutschen, österreichischen und schweizer Landesserien gewonnen werden. Als Marktführer für leichte Nutzfahrzeuge in Europa unterstützt Ford die Wettkämpfe mit dem Ford Ranger und Ford Transit. Die Modelle bieten sich aufgrund ihrer Robustheit und Leistungsfähigkeit als ideale Unterstützung für die Athleten und ihre Ausrüstung bei den Wettkämpfen an.



„Wir freuen uns sehr darauf, den Ranger und den Transit Trail bei unseren Veranstaltungen als Produktions- und Ausstellungsfahrzeug zu nutzen“, sagt Alexander Hembach, Geschäftsführer STIHL Österreich. „Besonders der Ranger Raptor wird uns nicht nur beim Transport unseres Equipments helfen, sondern auch bei den Events ein absoluter Hingucker für unsere Fans sein.“



„Wir freuen uns, als Mobilitätspartner STIHL TIMBERSPORTS® auch in Österreich zu unterstützen“, sagt Hans Jörg Klein, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und Geschäftsbereich Marketing und Verkauf.



„Ich bin stolz darauf, dass wir mit unserem Ford Ranger die Athleten bei ihren Wettkämpfen unterstützen können. Weitere Infos zur Kooperation finden Sie hier.



Die STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships 2021 presented by Ford werden auf dem internationalen YouTube Kanal «The Official STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES» übertragen.



Weitere Informationen zum Event finden Sie unter: www.stihl-timbersports.at



