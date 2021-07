Lotto: Doppeljackpot mit 2,3 Mio. Euro, und Jackpot beim Joker

Solo-Sechser bei LottoPlus mit 232.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge gab es am Mittwoch keinen Sechser, und damit steht am Sonntag ein Doppeljackpot auf dem Programm. Für den Sechser werden rund 2,3 Millionen Euro erwartet.

Sechs Spielteilnehmern glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl, und sie gewannen jeweils mehr als 17.000 Euro. Sie kamen dabei auf höchst unterschiedliche Weise zum Erfolg: Ein Niederösterreicher setzte auf das System 0/08, das ihm noch Zusatzgewinne in Höhe von rund 4.000 Euro und somit einen Gesamtgewinn von mehr als 21.000 Euro bescherte. Ein weiterer Niederösterreicher und ein Salzburger kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, und ein dritter Niederösterreicher sowie ein Steirer und ein Wiener waren per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus hat ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich mit einem seiner Tipps ins Volle getroffen. Der Hausruckviertler versuchte sein Glück mit zwölf Quicktipps, und im zehnten Versuch war er mit Hilfe des Computers erfolgreich. Für seinen Sologewinn erhält er mehr als 232.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Die Joker Zahl vom vergangenen Mittwoch stand auf keiner Quittung, und damit wartet am Sonntag ein Jackpot. Das „Ja“ zum Joker wäre dann im Falle eines Sologewinnes rund 350.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. Juni 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.439.719,38 – 2,3 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 17.049,80 86 Fünfer zu je EUR 1.297,60 312 Vierer+ZZ zu je EUR 107,30 4.250 Vierer zu je EUR 43,70 6.803 Dreier+ZZ zu je EUR 12,30 67.298 Dreier zu je EUR 5,00 213.463 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 11 22 41 44 Zusatzzahl 7

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. Juni 2021

1 Sechser zu EUR 232.262,70 69 Fünfer zu je EUR 788,40 2.671 Vierer zu je EUR 18,10 42.156 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 11 17 28 30 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 30. Juni 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 179.543,42 – 350.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 86 mal EUR 880,00 867 mal EUR 88,00 8.592 mal EUR 8,00 91.214 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 5 3 9 7

