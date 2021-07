Ferienworkshops im Landestheater Niederösterreich

Theaterluft schnuppern und sich selbst auf der Bühne ausprobieren

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten werden die Schulferien für kreatives Schaffen genutzt:

Theatervermittlerin Julia Perschon hat dafür gemeinsam mit Teresa Hassan Theaterworkshops für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen entwickelt, die hier Theaterluft schnuppern und sich selbst auf der Bühne ausprobieren können. Unter den Titeln „Schattentheater: Siehst Du das?“, „Das Ich und das Wir“ sowie „Vorhang auf: Jetzt wird’s sportlich“ werden dabei spielerisch Themen aus dem Spielplan und dem Alltag aufgegriffen:

In „Schattentheater: Siehst Du das?“ können Kinder zwischen vier und sechs Jahren von Dienstag, 6., bis Freitag, 9. Juli, jeweils von 9.30 bis 11 Uhr pantomimisch mit Körpern, Puppen, Gegenständen, Licht und Schatten experimentieren, ein Schattentheater bauen und ihre eigenen Schatten tanzen lassen. In „Das Ich und das Wir“ untersuchen Jugendliche ab zwölf Jahren von Dienstag, 6., bis Freitag, 9. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr ihre eigenen Identitäten und finden heraus, was sie als Gruppe ausmacht, ehe aus den gesammelten Erfahrungen und Erzählungen ein eigenes kleines Theaterstück entwickelt wird.

„Vorhang auf: Jetzt wird’s sportlich“ heißt es dann von Dienstag, 31. August, bis Freitag, 3. September, wenn die Kinder (ab sechs Jahren jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr, ab neun Jahren von 14 bis 17 Uhr) ins Museum Niederösterreich übersiedeln und sich im Rahmen der Ausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ mit dem Thema Sport kreativ auseinandersetzen. Dabei erkunden die Kinder auch den sogenannten Theatersport, ein eigenes Theaterformat, in dem in Teams improvisiert wird; das Ergebnis wird dann in einer kleinen Show präsentiert.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908060-694, Julia Perschon, email julia.perschon @ landestheater.net und www.landestheater.net.

