Für mehr Wohlfühlmomente im Leben: Guido Maria Kretschmer wird Markenbotschafter für Lenor (FOTO)

Schwalbach (ots) - Die Kunst besteht darin, das Glück in den kleinen Momenten im Alltag zu finden. Davon ist Star-Designer Guido Maria Kretschmer überzeugt. Denn wer auf die vielen scheinbar unbedeutenden Dinge im Alltag achtet, dem eröffnen sich ganz neue, kleine Wohlfühlmomente. Das können eine heiße Tasse Kaffee an einem regnerischen Morgen, frische Blumen in der Wohnung, ein frisch bezogenes, kuscheliges Bett oder duftende, weiche Handtücher nach einer erfrischenden Dusche sein. Zusammen mit Lenor möchte Guido Maria Kretschmer die Menschen für die kleinen Wohlfühlmomente im Alltag sensibilisieren, um kleine Oasen in unserem oft hektischen Alltag zu entdecken.

"Wohlfühlen ist innen und außen, das ist eine Verbindung von beidem", sagt Guido Maria Kretschmer. "Das hat einmal mit einer Sinnlichkeit zu tun, die man erlebt, bei der man spürt: Oh, es ist gerade schön warm, es duftet, es ist so angenehm. Dann gibt es etwas tief in dir drin, wenn man spürt: Das ist Zuhause, das ist vollständig sein."

Als Modedesigner ist Guido eng verbunden mit dem Thema Wäschepflege. Ihm ist es wichtig, dass Kleidung und Textilien gut gepflegt werden, damit sie lange erhalten bleiben. "Wir sollten uns um die Dinge kümmern, die uns umgeben. Die Lenor Produkte haben für mich optimale Eigenschaften: Sie reinigen und pflegen meine Wäsche und meine Kleidung und helfen, sie lange zu erhalten. Die Kleidung fühlt sich einfach gut an, und sie duftet sehr angenehm", sagt Kretschmer.

Gemeinsam werden der Designer und Lenor Tipps geben, wie auch die richtige Wäschepflegeroutine kleine Wohlfühlmomente im Alltag ermöglicht: "Wäschepflege, Weichheit, Frische und Wohlfühlen gehören für mich ganz eng zusammen. Das ist ein sinnliches Vergnügen und deswegen freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Lenor", sagt Guido Maria Kretschmer

Björn Sievers, Brand Communications Lenor: "Zusammen mit Guido Maria Kretschmer werden wir das Thema Wohlfühlen mit Lenor neu entdecken. Lenor Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm sorgen nicht nur für saubere und frische Kleidung und Textilien. Lenor pflegt Textilien auch. Und mit den duftharmonisierten Lenor Kollektionen aus Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm sorgt Lenor für echte Wohlfühlmomente im Alltag."

