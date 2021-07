Das XXL-Motorsport-Wochenende zum GP von Österreich im ORF mit „Guten Morgen Österreich Spezial“ am Samstag und Sonntag

Am 3. und 4. Juli ab 7.00 Uhr in ORF 2 mit Schaltungen nach Spielberg und Marcel Hirscher

Wien (OTS) - Das XXL-Motorsport-Wochenende zum GP von Österreich im ORF macht es möglich: „Guten Morgen Österreich Spezial“ geht am Samstag, dem 3., und am Sonntag, dem 4. Juli 2021, ab 7.00 Uhr in ORF 2 erstmals auch am Wochenende on air und schnuppert dabei Formel-1-Luft. Beide Ausgaben der ORF-Morgensendung beleuchten dabei alles rund um den Großen Preis von Österreich. Moderator Lukas Schweighofer begrüßt spannende Motorsportgäste im mobilen Studio in Wien, Außenmoderator Hannes Kargl zeigt das turbulente Treiben vor Ort in Spielberg. Dabei wird auch ein sportlicher Blick auf das bevorstehende Rennen mit den ORF-Formel-1-Kommentatorinnen und -Kommentatoren geworfen.

Samstag, 3. Juli, 7.00 Uhr, ORF 2

Volker Obermayr von der Ö1-Wirtschaftsredaktion ist darüber hinaus Motorradfahrer und Motorsportfan und spricht zum Thema Wirtschaftsfaktor F1. ORF-Wetter-Experte Sigi Fink befasst sich mit dem Wetter am Rennwochenende. Außerdem: Grillen mit Haubenkoch Robert Letz und Society-Talk mit Marion Nachtwey zum Glamour in der F1-Szene. Im Buch-Talk geht es mit Buchhändler Johannes Kößler um Motorsport-Bücher. Fifi Pissecker ist ebenfalls Motorsport-Fan und erzählt über „40 Jahre Hektiker“. Um 8.00 Uhr sind in einer Live-Schaltung nach Spielberg Ernst Hausleitner und Alexander Wurz zu Gast. Hannes Kargl hat darüber hinaus u. a. Roger Hermans, den Leiter des Verstappen-Fanclubs, und Christoph Ammann, zuständig für die GP-Tickets und GP-Security der F1-Teams, vor dem Mikrofon.

Sonntag, 4. Juli, 7.00 Uhr, ORF 2

Marcel Hirscher ist live aus Spielberg in die Sendung zugeschaltet. Sportmediziner Martin Gruber spricht zum Thema Formel 1 als Hochleistungssport. Haubenkoch Robert Letz gibt wieder als Grillexperte Tipps, Style-Expertin Martina Reuter hat sich die stylischsten F1-Fahrer angeschaut.

In einer Schaltung nach Spielberg sind die vier ORF-Formel-1-Expertinnen und -Experten des ORF, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper und Robert Lechner, zu Gast. Und:

Hannes Kargl im Gespräch mit Ex-Formel-1-Pilot Patrick Friesacher und Michael Ranzmaier-Hausleitner vom Spielberg Tourismus.

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich

Das GP-Wochenende in ORF 1

Freitag, 2. Juli

11.00 Uhr: 1. Training

14.30 Uhr: 2. Training (Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

Samstag, 3. Juli

10.15 Uhr: Formel 3, 1. Rennen (Kommentar Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

11.30 Uhr: 3. Training (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

13.15 Uhr: Österreich GP Ihrer Wahl: Motorsportfans können auf instagram unter @orfmotorhome ihren Lieblings-GP von Österreich wählen. Gezeigt wird eine Zusammenfassung der drei meistgewünschten GPs.

14.20 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: F1 Qualifying (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

16.20 Uhr: W-Series (Kommentar Marc Wurzinger / Corinna Kamper)

Sonntag, 4. Juli

8.55 Uhr: Vorberichterstattung aus Spielberg

10.10 Uhr: Vorberichterstattung aus Spielberg

10.45 Uhr: Formel 3, 3. Rennen (Kommentar Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

12.00 Uhr: Porsche Mobil Supercup (Kommentar: Hannes Orasche / Robert Lechner)

12.55 Uhr: Formel 3, 2. Rennen (Highlights, Kommentar: Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

13.15 Uhr: F1 News

14.20 Uhr: Großer Preis von Österreich

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

Der GP von Österreich im orf.at-Netzwerk mit „Spielberg-Packages“

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at schnüren multimediale „Spielberg“-Packages für alle Motorsportfans: Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte, Analysen, detaillierte Tabellen und Statistiken – mit diesen Angeboten sind die Userinnen und User auf sport.ORF.at stets bestens informiert. Außerdem bieten die ORF-TVthek und sport.ORF.at die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream an und stellen Video-on-Demand-Angebote bereit. Auch das Magazin „Formel 1 Motorhome“ ist auf der ORF-TVthek verfügbar.

Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch im ORF TELETEXT aktuell über das Formel-1-Geschehen in Spielberg.

Die Formel 1 im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich am Sonntag, dem 4. Juli. Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights und Ergebnisse auf dem Laufenden. Außerdem hat die Ö3-Verkehrsredaktion die besten Anreisetipps, informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt Ausweichtipps. Der Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden, den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.ORF.at/verkehr/. Und Ö3 hat die Formel-1-Superfans gesucht, die in Spielberg so einiges erleben werden – inklusive Backstage-Zugang, Paddock-Berechtigung, „Taxi Lap Tour“ und Schwenken der schwarz-weißen Zielflagge vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

