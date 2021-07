Die kulinarischen Wunderwerke der Wiener Sommer Genusswoche genießen

Wien (OTS) - „Internationale Geschmackserlebnisse in Wien genießen“ – bei der Wiener Sommer Genusswoche, die von 12. bis 18. Juli 2021 in ausgewählten Spitzenrestaurants stattfinden wird, ist dies möglich.

Die „Sommer Genusswoche“ bietet Gästen eine Woche lang die Möglichkeit in Toprestaurants in und um Wien kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Das Konzept sieht vor, während dieser Woche ein vom Restaurant gewähltes 3 Gänge-Abendmenü um € 29,50 zu verkosten und/oder ein 2 Gänge-Mittagsmenü um € 14,50. Restaurants mit mehr als einer Haube können je zusätzlicher Haube einen Aufpreis von € 10,00 für das Dinner und € 5,00 für den Lunch verrechnen.

Prominente Unterstützung der Wiener Sommer Genusswoche

Zum offiziellen Reservierungsstart am 1. Juli 2021 lud Culinarius Geschäftsführer und Organisator Dominik Holter prominente Opinionleader und Brancheninsider zum offiziellen Kick-Off der Sommer Genusswoche by Culinarius ein sowie Toni Mörwald, Koch, Gastronom & Kochbuchautor (4Hauben)

Vlatka Bijelac, Gastronomin und Inhaberin vom Beef & Glory (1 Haube), Jessica Chen, Gastronomin und Inhaberin der Restaurants: Momoya, Mikata Izakaya und Junn, Michael Schottenberg, uvm.

Toni Mörwald, Spitzengastronom: „Es ist besonders schön nach dieser kargen Zeit in das blühende Leben der Gastronomie zurückzukehren. Ich freue mich darüber dass die Nachfrage der Gäste sehr groß ist und wir bei den Menschen nicht in Vergessenheit geraten sind. Wir konnten einiges umstrukturieren und konnten unserer Linie dennoch treu bleiben. Ich hoffe dass wir uns alle, ob groß ob klein, bald von dieser Krise erholen können.“

Peter Dobcak, Gastronomie-Obmann: „Nach dieser langen Durststrecke zurück zu sein bedeutet für viele gastronomische Betriebe die Rettung. Ich freue mich über Events wie die Sommer Genusswoche, da sie ein großes Publikum ansprechen und eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten bietet.“

Abschließend Organisator Dominik Holter: “Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Partnern bedanken, ohne die die Sommer Genusswoche nicht möglich wäre: American Express, Transgourmet, Geenie, Holy Recipe, Restaurantgutscheine, Wirtschaftskammer Wien

Die Wiener Sommergenusswoche by Culinarius

An der Sommer Genusswoche nehmen über 50 Restaurants in Wien teil, mit bis zu vier Gault&Millau-Hauben, darunter das „Toni M.“ , Toni Mörwalds „Zur Traube“ (2 Hauben), „Das Spittelberg“ (3 Hauben), „Das Specht“ (3 Hauben), sowie das „Sakai“ (2 Hauben), das japanische Köstlichkeiten serviert. Außerdem dabei: „Clementine im Glashaus“ (2 Hauben), das „Hansen“ (2 Hauben), das „Motto am Fluss“ sowie das „Patara“ (jeweils 2 Hauben), „Huth Gastwirtschaft“ (1 Haube), „Huth Da Moritz“, „Lobo y Luna“(je 1 Haube) und viele mehr.

Ebenfalls werden Haubenköche wie Toni Mörwald und Topgastronomen wie Martin Pichlmaier vom „Pichlmaiers zum Herkner“ (2 Hauben) ihre Türen öffnen und jeden begrüßen, der sich für die gehobene Küche und Wiens kulinarische Vielfalt interessiert. Es nehmen 23 Haubenrestaurants mit in Summe 45 Hauben teil. Sie kreieren spezielle Menüs und präsentieren sie auf http://gastronews.wien/club/genusswochen/sommerwoche.

Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten zu sensationellen Jubelpreisen und entdecken Sie dabei die besten Haubenküchen der Stadt. Über 5.000 Gäste haben mit Freude das Angebot der letzten Sommer Genusswoche angenommen und sind in den Genuss von unzähligen Gerichten der Haubenköche geraten.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance und nützen Sie die Möglichkeit einer exklusiven Buchung (nur über Website möglich) über folgenden Link, hier finden Sie auch alle teilnehmenden Restaurants: https://gastronews.wien/club/genusswoche

