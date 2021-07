Der Sommer kann kommen: Die Flimmit-Highlights für Juli

Mit Kinderprogramm zum Ferienbeginn, „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, Schwerpunkten zu Cannes und dem Österreichischen Filmpreis, Premiere „Medicopter 117“ u. v. m.

Wien (OTS) - Ob „Tolle Tiere“ oder „Tom Turbo“, Filmfestspiele in Cannes oder Österreichischer Filmpreis, „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ oder „Alltagsgeschichten“, Historien-Zweiteiler oder Actionserie, Reiselust statt Corona-Frust – Flimmit (https://flimmit.at) startet mit einem abwechslungsreichen Streaming-Programm in den Sommer 2021.

Die Highlights im Juli im Überblick:

Unterhaltsames Kinderprogramm zum Ferienbeginn

Flimmit bietet Unterhaltung für die ganze Familie – auch die Kleinsten kommen hier nicht zu kurz! Rechtzeitig zum Ferienbeginn stehen bei Flimmit deshalb Spiel, Spaß und Begeisterung auf dem Programm und sorgen mit OKIDOKI-Klassikern wie „Servus Kasperl“ und den Thomas-Brezina-Formaten „Tom Turbo“, „Knall Genial“, „Tolle Tiere“ oder „ABC Bär“ für sommerliche Abwechslung.

Außerdem feiern ab heute, dem 1. Juli, gleich vier neue Kinderserien Premiere auf Flimmit: „Rookie Robot“, eine animierte Vorschulserie, bei der ein kleiner Roboter in dreiminütigen Episoden die Welt entdeckt, „David, der Kabauter“, ein Zeichentrickserien-Klassiker aus dem Jahr 1985, und zwei Serien der Zeichentrick-Reihe über den abenteuerlustigen Löwen Willy Fog und seine Freunde, die auf Romanvorlagen von Jules Verne basieren: „Um die Welt mit Willy Fog“ und „Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde“.

Internationale Filmfestspiele Cannes auf Flimmit

Der Wettbewerb um die Goldene Palme findet dieses Jahr von 6. bis 17. Juli statt. Flimmit feiert das berühmte Filmfestival an der Croisette mit einer eigenen Kollektion, in der zahlreiche teilnehmende, nominierte oder ausgezeichnete Filme der letzten Jahre zusammengefasst sind. Darunter Filmschätze wie die kanadisch-französische Produktion „Laurence Anyways“, Jessica Hausners Drama „Amour Fou“ und Andreas Horvaths Roadmovie „Lilian“, das im Rahmen der Reihe „Quinzaine des Réalisateurs“ bei den Filmfestspielen Cannes 2019 Weltpremiere feierte.

Flimmit – Streamingpartner des Österreichischen Filmpreises

Die Verleihung des Österreichischen Filmpreises geht dieses Jahr bereits zum elften Mal über die Bühne. Flimmit freut sich, als Streamingpartner heuer mit dabei zu sein und die Gala als Video-on-Demand auf der Plattform zu zeigen. Passend dazu zeigt Flimmit eine eigene Kollektion mit Höhepunkten aus früheren Filmpreis-Jahren, wie etwa „Joy“ (u. a. Gewinner Bester Spielfilm 2020), „Der Boden unter den Füßen“ (Gewinner Beste weibliche Nebenrolle 2020) und „Waldheims Walzer“ (Gewinner Bester Dokumentarfilm 2019). Außerdem zeigt Flimmit das Drama „Der Taucher“, das beim aktuellen Filmpreis in der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle (für Julia Franz Richter) nominiert ist.

Abgerundet wird der Schwerpunkt mit drei Filmen des bereits mehrfach mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichneten österreichischen Regisseurs Christian Frosch, die ab 8. Juli auf Flimmit starten:

„Murer – Anatomie eines Prozesses” (hat 2019 den Filmpreis als „Bester Spielfilm“ gewonnen), „Von jetzt an kein Zurück“ (bekam 2016 den Filmpreis in der Kategorie Bestes Drehbuch) und „Die totale Therapie“, Froschs Kinodebüt, das 1999 mit dem Carl-Mayer-Drehbuchförderungspreis der Diagonale ausgezeichnet wurde.

Kultiges mit Liebesg’schichten und Alltagsgeschichten

Was wäre ein TV-Sommer ohne die ORF-Kultreihe „Liebesg’schichten und Heiratssachen“? Die Sendung begleitet auch heuer wieder Menschen aus ganz Österreich auf der Suche nach dem großen Lebensglück. Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden rechtzeitig zum Start der neuen Staffeln alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ab 12. Juli zum Streamen auf Flimmit. Auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt sich außerdem die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die ebenso auf Flimmit zu finden ist.

Auch längst Kult und nicht mehr aus dem ORF-Sommerprogramm wegzudenken sind Elizabeth T. Spiras „Alltagsgeschichten“. Von 1985 bis 2006 porträtierte Spira in insgesamt 60 Ausgaben der Dokumentarreihe Österreicherinnen und Österreicher einfühlsam und mit subtilem Humor – ob in Wien-Meidling, in der U-Bahn oder im Bad. Alle Ausgaben der Kultreihe sind ebenfalls ab 12. Juli zum Streamen auf Flimmit verfügbar.

Reiselust statt Corona-Frust: Start neuer „Universum“-Dokus

Sommerzeit ist Reisezeit! Nach einem Jahr voller Entbehrungen ist speziell heuer die Vorfreude darauf besonders groß. Lust aufs Reisen machen dabei auch neue Ausgaben der „Universum“-Reihe, die ab 15. Juli auf Flimmit verfügbar sind, darunter u. a.: „Wildes Griechenland – Der unbekannte Norden (Teil 1)“, „Wildes Griechenland – Die geheimnisvollen Inseln (Teil 2)“, „Pferde im Sturm – Das wilde Herz Sardiniens“ und „Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern“.

Flimmit-Premiere: „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“ ab 22. Juli

Die richtige Idee zur richtigen Zeit: Aenne Burda wurde als Geschäftsfrau der Nachkriegsjahre zur Inkarnation des deutschen Wirtschaftswunders. Der Historien-Zweiteiler „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“ startet ab 22. Juli auf Flimmit und erzählt die Geschichte der Offenburger Verlegerin. Mit „Burda Moden“ baute sie ein Verlagsimperium auf und machte das Selbstschneidern nach Schnittmusterbögen populär. Katharina Wackernagel steht als Aenne Burda im Mittelpunkt des aufwendigen Zweiteilers über die Verlegersgattin, aus der eine erfolgreiche Geschäftsfrau wurde. An ihrer Seite brilliert als ihr flatterhafter und patriarchaler Ehemann Austromime Fritz Karl, gegen dessen Widerstand sich Aenne durchsetzen muss. Das Drehbuch zu „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“ schrieb Regine Bielefeldt, Franziska Meletzky führte Regie.

Ready for Take-off: „Medicopter 117“-Start auf Flimmit

Ein Wiedersehen gibt es ab 29. Juli auch mit den rot-gelben Engeln von „Medicopter 117 – Jedes Leben zählt“ auf Flimmit. In insgesamt sieben Staffeln sind Flugretter und Serienstars wie Roswitha Meyer, Serge Falck, Julia Cencig und Hanno Pöschl darum bemüht, Verunglückte zu bergen und Unfälle zu vermeiden. Schrillt die Alarmglocke, bedeutet das höchste Anspannung für die Rettungscrew, das Adrenalin fliegt immer mit. Ihre Rettungseinsätze werden dabei stets von gewagten Stunts, mitreißenden Szenen und eindrucksvollen Bildern begleitet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at