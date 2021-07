SALZRAUM.Hall der Hall AG ist mit Salzlager „Best Event-Location“ Österreichs

Tiroler Veranstaltungszentrum gewinnt „Austrian Event Award 2020“ für Außergewöhnlichkeit und Umweltbewusstsein

Hall in Tirol/Wien (OTS) - Das zum SALZRAUM.Hall der Hall AG gehörige Salzlager wurde Mittwochabend zu Österreichs „Best Event-Location 2020“ gekürt. Bei der Verleihung des „Austrian Event Award 2020“ im Eventhotel Pyramide in Wien-Vösendorf übernahm Andreas Ablinger, Prokurist der SALZRAUM.Hall livelocations, die begehrte Trophäe und bringt sie nun mit nach Tirol.

Das Salzlager ist ein historischer Industriebau aus dem 19. Jahrhundert. Mit seinen neun Meter hohen Säulen aus Breccie bietet es einen spektakulären Rahmen für Veranstaltungen von zehn bis 1.500 Personen. Mit der Prämierung reiht sich der „Green Events Partner“ in die Riege prominenter Gewinner wie die Hofburg Wien oder die Schloss Schönbrunn Meetings & Events ein.

„Mit dem Salzlager Hall bieten wir ein außergewöhnliches Ambiente gepaart mit Veranstaltungstechnik auf dem neuesten Stand, Rundum-Service und nachhaltiger Energieversorgung. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie gilt meinem Team sowie der Hall AG und bestätigt unser Konzept, Historisches mit Modernität und Umweltbewusstsein zu verbinden. Die Wahl des Salzlagers Hall zur Best Event-Location ist auch eine Anerkennung für Tirol als Kongress- und Tagungs-Destination. Sie zeigt, welches Potential wir hier im Westen zu bieten haben, und macht nach dem Lockdown wieder Mut zum Veranstalten“ , so Andreas Ablinger.

Der Austrian Event Award wird seit rund 25 Jahren an Agenturen und Unternehmen verliehen, um die Leistungen der Branche zu würdigen. Heuer wurde er in 15 Kategorien vergeben. Den Sonderpreis in der Kategorie „Best Event-Location“ erhielt das Salzlager für seine räumliche Flexibilität, die Ausstattung, das Umweltbewusstsein und die Außergewöhnlichkeit.

