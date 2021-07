NEOS begrüßen Lars Feld als neuen IHS-Chef

Gerald Loacker: „Lars Feld richtet sich bei seiner Meinung nicht nach der Politik, sondern nach seiner Überzeugung.“

Wien (OTS) - NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker begrüßt Lars Feld als neuen IHS-Chef: „Ein kritischer Geist, der gerne mal gegen den Strom schwimmt, fachlich hochanerkannt, mit einem beeindruckenden Lebenslauf. Lars Feld legt gerne den Finger in die Wunde. Er richtet sich bei seiner Meinung nicht nach der Politik, sondern nach seiner Überzeugung. So jemanden brauchen wir gerade jetzt in Österreich sehr dringend. Ich wünsche ihm für seine künftige Tätigkeit alles Gute.“

