Zurich: Drei Stockerlplätze beim Versicherungs Award Austria 2021

Die Preisträger der Auszeichnungen des Versicherungs Award Austria 2021 stehen fest: Zurich erhielt gleich drei Top-Auszeichnungen. In der Kategorie „Kfz-Kasko“ sicherte sich das Unternehmen den 2. Platz. In den Sparten „Betriebs-Rechtsschutz“ und „Gewerbe“ belegte Zurich jeweils den 3. Platz.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnungen. Wir orientieren uns eng an den Bedürfnissen der Versicherungsmakler und arbeiten laufend daran, mit unseren Produkten und Services ganz nah am Markt zu sein. Die Top-Platzierungen bestätigen unseren Weg in der Zusammenarbeit mit unseren Maklerpartnern. Ich bedanke mich bei ihnen für ihr Vertrauen.“

Über den Versicherungs Award Austria

Grundlage der Auszeichnungen sind Befragungen, die die wissma Marktforschungs GmbH im Erhebungszeitraum April und Mai 2021 bei rund 500 unabhängigen Versicherungsvermittlern durchgeführt hat. Coronabedingt fand keine öffentliche Preisverleihung statt. Deshalb überbrachte die wissma Marktforschungs GmbH die Auszeichnungen den Gewinnern heuer direkt.

