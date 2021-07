TPA Steuerberatung: Florian Petrikovics avanciert zum Partner

Wien (OTS) - Das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA bekommt erneut Verstärkung auf Partnerebene. Der Steuerberater und Finanzstrafrechtsexperte Florian Petrikovics (32) wurde per 1. Juli zum Partner ernannt und ist am Standort Wien tätig.

Florian Petrikovics absolvierte in kürzester Zeit zwei Studien: Das Jus-Studium an der Universität Wien und Betriebswirtschaftslehre an der WU. Darüber hinaus schloss er den Speziallehrgang für Finanzstrafrecht an der Akademie für Wirtschaftstreuhänder ab. Der gebürtige Wiener hat sich auf die Gebiete Immobilien, Konzern- und Privatstiftungssteuerrecht und die Tokenisierung von Vermögenswerten spezialisiert.

Der Steuerberater begann 2013 bei TPA, von da an stieg er konsequent Schritt für Schritt die Karriereleiter des Unternehmens hoch. Florian Petrikovics ist Vortragender und Autor zahlreicher Fachbeiträge. Neben verschiedenen Publikationen in Fachmedien ist er außerdem Co-Herausgeber von „Immo aktuell“.

Anja Cupal, Partnerin bei TPA, zur jüngsten Ernennung: „ Florian Petrikovics ist in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Teil von TPA geworden. Kollegen wie Kunden schätzen seine profunde Expertise, sein Fachwissen und seine besonnene Art in kniffligen Situationen. Wir freuen uns sehr und es erfüllt uns mit Stolz, dass er nun Teil des Führungsteams ist und heißen ihn sehr herzlich willkommen. “

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

