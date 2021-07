Wöginger: Gemeinsame Agrarpolitik bringt Sicherheit für unsere Familienbetriebe

Verhandlungserfolg von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger kann sich sehen lassen – 35 Millionen Euro mehr für unsere Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Vergangene Woche haben sich die Verhandler der EU-Ratspräsidentschaft, des EU-Parlaments und der EU-Kommission auf die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) geeinigt. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist eine der wichtigsten vergemeinschafteten Politikbereiche der EU. Sie gibt den Rahmen für Unterstützungsleistungen von etwa zehn Millionen Landwirtinnen und Landwirten sowie der Entwicklung des ländlichen Raums in der EU vor. Im EU-Haushalt für 2021-2027 stehen rund 31 Prozent, das sind knapp 378,5 Milliarden Euro, für die Agrarpolitik zur Verfügung. Für die kleinstrukturierte österreichische Agrarpolitik ging es um rund 1,2 Milliarden Euro. „Unsere Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat unermüdlich für uns in Brüssel gekämpft und das Verhandlungsergebnis kann sich mehr als sehen lassen“, begrüßt Klubobmann August Wöginger die Einigung zur Gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene und ergänzt: „35 Millionen Euro mehr für unsere Bäuerinnen und Bauern, das hat es so in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben.“

Wöginger weiter: „Neben der Einigung zum Agrarbudget im vergangen Jahr konnten vor allem bei den Verhandlungen zur Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik große Erfolge für unsere Landwirtschaft eingefahren werden. Wir haben neben unserer Bergbauernförderung, den Bio-Programmen, vor allem unser einzigartiges Zwei-Säulen-Modell abgesichert. Wir können weiterhin auf eine starke zweite Säule setzen und mit unserem Agrarumweltprogramm unsere Vorreiterrolle beim Klima- und Umweltschutz ausbauen!“ In den nächsten Monaten wird nun die nationale Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik im sogenannten GAP-Strategieplan verankert.

„Als Volkspartei stehen wir zu 100 Prozent hinter unseren Bäuerinnen und Bauern. Sie sind der Rückhalt und die Lebensader des ländlichen Raums. Mit der Einigung zur Gemeinsamen Agrarpolitik können wir die österreichische Erfolgsgeschichte, der kleinstrukturierten und familiengeführten Landwirtschaft, absichern. Das gibt unseren Bäuerinnen und Bauern die Planungssicherheit, die sie so dringend benötigen. Jetzt werden wir die nationalen Rahmenbedingungen so festlegen, dass unsere heimische Landwirtschaft Zukunft hat“, erklärt Wöginger.

