Mehr als Telekommunikation: Innovation wird zu einem wichtigen Wirtschaftsmotor

Wien/Barcelona (OTS) - Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) 2021 in Barcelona hielt Ryan Ding, Executive Director und Präsident der Carrier BG von Huawei, eine Keynote zu Innovation in der IKT-Branche. Er erklärte, dass Innovation zu einem wichtigen Treiber der globalen Wirtschaft wird und ihr Wert über die Telekommunikationsbranche weit hinausgeht. Insbesondere die fortlaufende Innovation im Bereich 5G wird den Betreibern, der Branche selbst und der Weltwirtschaft mehr Wert bringen und die Zukunft anderer Branchen erhellen.

In Ländern, in denen sich 5G schnell entwickelt, können Betreiber ein schnelleres Umsatzwachstum verzeichnen. Gleichzeitig verfügen diese Länder in der Regel auch über eine insgesamt bessere digitale Infrastruktur. Ding nennt China als Beispiel: In weniger als 18 Monaten wurden mehr als 820.000 5G-Basisstationen installiert und die lokalen Betreiber erzielten im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatzanstieg von 6,5 Prozent. Weiters konnte ein Anstieg des Nettogewinns von 5,6 Prozent verzeichnet werden. Durch die schnelle Entwicklung der digitalen Infrastruktur, die durch die neue Mobilfunkgeneration vorangetrieben wird, profitiert vor allem auch die chinesische Wirtschaft: Prognosen zufolge wird in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum von 1,9 Billionen Euro erwartet. Auch in Europa ist ein derartiges Wachstum durch 5G möglich.

Mehr als Konnektivität: 5G-Innovationen für Geschäftserfolg

Laut Ding sind drei Schritte für Betreiber essenziell, um auf dem 5GtoC-Markt erfolgreich zu sein:

Rasche 5G-Implementierung mit gezielter Netzwerkplanung und -investition, basierend auf präzisen Erkenntnissen über hochwertige Bereiche, Schlüsselszenarien und potenzielle Nutzer Die Beschleunigung der 5G-Nutzermigration Die Schaffung wertorientierter, flexibler Preismodelle



Auch in der Industrie wird 5G schon eingesetzt: Über 1.000 Projekte in mehr als 20 Branchen, darunter Stahl und Bergbau, wird die fünfte Mobilfunkgeneration genutzt und ermöglicht eine sicherere und effizientere Produktion.

Mehr als nur Geschäft: Mit Innovationen zu mehr Nachhaltigkeit

Ding weist in seiner Keynote darauf hin, dass Huawei das branchenweit leichteste, leistungsfähigste Massive MIMO mit geringem Energieverbrauch gelauncht hat. In Kombination mit dem optischen Cross-Connect (XC) von Huawei kann die 5G-Super-Uplink-Lösung von Huawei Uplink-Kapazitäten sowohl Indoor als auch Outdoor verbessern. Die Lösung bietet eine Spitzen-Uplink-Rate von über 450 Mbit/s und verbraucht aber 95 Prozent weniger Strom als herkömmliche Lösungen.

Um grüne Entwicklungsmodelle und Kohlenstoffneutralität zu unterstützen, führt Huawei laut Ding Innovationen auf drei Ebenen durch: Geräte, Standorte und Netzwerke. Auf der Geräteebene verwendet Huawei Komponenten mit höherer Energieeffizienz, um die Hardwareplattformen energieeffizienter zu machen. Auf der Standortebene helfen die vereinfachten Standortlösungen von Huawei den Betreibern, den Energieverbrauch zu senken sowie Strom und Miete zu sparen. Auf der Netzwerkebene hat Huawei eine Multi-Band- und Multi-RAT-Energiesparlösung eingeführt. Diese Lösung kann den Energieverbrauch in drahtlosen Netzwerken senken, ohne die Netzwerkleistung zu mindern.

5G-Innovation als fortlaufender Prozess

Zum Abschluss seiner Keynote betonte Ding, dass die 5G-Entwicklung ständige Innovationen erfordert. Bei 5GtoB beispielsweise müssen die 5G-Standards schneller mit den Industriestandards koordiniert werden, und die neue Mobilfunkgeneration sollte in die Kernproduktionsprozesse von Unternehmen integriert werden, damit diese digital und intelligent genutzt werden können. Gleichzeitig wird die Synergie zwischen 5G, Cloud und Computing die Grenzen der Geschäftsfelder von Betreibern erweitern und Raum für neues Wachstum schaffen.





