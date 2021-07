SPÖ Wien - Barbara Novak: „Wien gibt Kraft und bleibt auch in Zukunft die Millionenstadt des sozialen Zusammenhalts!“

SPÖ Wien launcht Sommerkampagne mit zahlreichen Kraftorten, die zum Energie- & Krafttanken einladen – leistbar, für alle frei zugänglich & ökologisch nachhaltig

Wien (OTS/SPW) - „Wien hat das beste Bildungssystem, eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau, ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot und ist Klimamusterstadt. All dies trägt die Handschrift einer sozialdemokratischen Zukunftspolitik. Wir garantieren den Wiener*innen: Mit uns bleibt Wien die Millionenstadt, in der ein gutes Leben für alle garantiert ist!“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA.****

#WiengibtKraft durch soziale Teilhabe für alle

Unter dem Motto „Wien gibt Kraft“ steht die Sommerkampagne 2021 der Wiener SPÖ. Denn: Wo lässt es sich besser entspannen, als vor der eigenen Haustüre? Wien bietet seinen Bewohner*innen alles, was es für einen erholsamen Sommer und ein gutes Leben braucht. Es vereint die Vorzüge einer pulsierenden Millionenstadt mit einzigartiger, intakter Natur. „Gerade in sehr fordernden Zeiten ist es besonders wichtig, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und die eigenen Kraftreserven zu stärken und aufzuladen. Dies ermöglicht Wien seinen Bewohner*innen mit einem einzigartigen Angebot aus intakter Natur, einem vielfältigen Freizeit- und Kulturangebot sowie einer umfassenden Daseinsvorsorge, was Wien zu einem ganz besonderen Kraftort macht“, beschreibt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA die Einzigartigkeit Wiens. „Mit der Kampagne möchten wir eines ganz besonders deutlich machen: In Wien steht die soziale Teilhabe jedes einzelnen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Geldbörserl, im Mittelpunkt. Jede und jeder soll Zugang zu allen Angeboten haben, die ein gutes Leben ausmachen!“, führt Barbara Novak, BA weiter aus.

Wiener Sozialdemokratie macht Wien zum Kraftort

Eine starke Sozialdemokratie sorgt in Wien dafür, dass die Stadt für die Menschen zum Kraftort wird: Mit den vielen Wiener Gemeindebauten und geförderten Wohnungen zu leistbaren Mietpreisen schafft Wien ganz persönliche Orte des Wohlfühlens und des Krafttankens. Nicht umsonst nimmt Wien, wenn es um geförderten Wohnraum geht, international eine Vorreiterrolle ein. Auch die Daseinsvorsorge in Wien ist fest in öffentlicher Hand und garantiert den Wiener*innen eine qualitätsvolle Grundversorgung mit Wasser, Strom und Gas, eine funktionierende öffentliche Müllentsorgung, ein Gesundheitssystem auf Spitzenniveau, den freien Zugang zu Bildung sowie ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. „Dies ist das Ergebnis einer sozialdemokratischen Stadtpolitik, die seit jeher die Menschen in den Mittelpunkt stellt“, macht Barbara Novak, BA deutlich.

Ein ganz besonderes Angebot bieten auch die Wiener Summer City Camps: Für gerade einmal 50 Euro pro Woche, inklusive Mittagessen und Jause, können rund 23.300 Wiener Kinder und Jugendliche von 5. Juli bis 3. September bei einem Mix aus Spiel, Spaß und Lernen mit anderen Kindern ihre Ferien verbringen. „Das Angebot ist eine Win-win-Situation für Eltern wie für Kinder: Auf der einen Seite hilft es den Eltern, Beruf und Kinderbetreuung auch in den Ferien gut zu vereinbaren, auf der anderen Seite stärkt es die Kinder, die aus ihrem Alltag geholt und ein abwechslungsreiches Ferienprogramm genießen können. Nach über einem Jahr Pandemie ist dies heuer noch einmal ganz besonders wichtig“, betont die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin.

Keine Chance für neoliberalen Ausverkauf

Neben einem reichen Wiener Kunst- und Kulturangebot, das auch im heurigen Sommer wieder mit einem vielfältigen Programm aufwartet, laden unzählige Wohlfühloasen die Wiener*innen zu einer Auszeit ein. Vom Nationalpark Donau-Auen über den Biosphärenpark Wienerwald bis hin zur Donauinsel mit insgesamt 63 km freiem Wasserzugang, Grillplätzen und Begegnungszonen - nicht umsonst ist Wien mit einem Grünflächenanteil von 53 Prozent die grünste Stadt der Welt. Sämtliche Orte sind für alle Wiener*innen frei zugänglich – ein weiterer Punkt, der Wien zu einer ganz besonderen Stadt macht. „Wo in anderen Großstädten Grünflächen verbaut werden oder nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung geöffnet sind, bleibt der Wiener Grünraum fest in öffentlicher Hand. Alle Wiener*innen und nicht nur einige wenige sollen von diesem tollen Angebot profitieren!“, unterstreicht Barbara Novak, BA.

Wien bleibt auch in Zukunft die sozialste Millionenstadt

Dass Wien auch in Zukunft Kraftort bleibt, garantiert eine starke Wiener Sozialdemokratie. „Wir stehen hinter den Menschen in unserer Stadt. Eine neoliberale Politik des Ausverkaufs wird es mit uns nicht geben!“, macht die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin deutlich. „Wir stehen dafür, dass alles, was Wien lebens- und liebenswert macht, in Zukunft noch weiter ausgebaut wird und für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt: von Freizeit- und Bildungsangeboten, einem engmaschigen sozialen Netz über ein starkes öffentliches Gesundheitssystem bis hin zu leistbarem Wohnen. Ebenso bekämpfen wir die Auswirkungen des Klimawandels mit dem Ausbau der Solarenergie und dem Radwegenetz, noch mehr Grünraum und einer Cooling-Offensive. Wir stärken den Wiener*innen den Rücken, mit uns bleibt Wien die sozialste Millionenstadt!“, so Barbara Novak abschließend.

Informationen zur Kampagne

Rechtzeitig zum Kampagnenstart informiert eine eigene Website über alle Eckpunkte der Kampagne. Unter https://machmit.spoe.wien/wien-gibt-kraft finden sich die vielfältigen Angebote, die Wien zum Kraftort machen sowie viele Fakten zu den Themen Klima, Verkehr, Bauen und Wohnen sowie ein Sommerquiz und ein Gewinnspiel. Unter dem Hashtag #WiengibtKraft sammeln wir die persönlichen Kraftorte der Wiener*innen, die sie auf ihren Social Media Kanälen teilen. Nicht zuletzt winken im Rahmen eines Gewinnspiels tolle Preise für noch mehr Möglichkeiten zum Krafttanken. Außerdem tourt das Café Mobil im Sommer wieder durch die Wiener Bezirke und sorgt für direkten Dialog vor Ort. (Schluss)cs

