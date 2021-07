VSStÖ-Vertreter_innen sichern starke ÖH-Arbeit

VSStÖ stellt in den kommenden 2 Jahren auf 10 Hochschulen und der Bundesvertretung Exekutive

Wien (OTS) - Heute startet die neue Exekutivperiode der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Der Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) ist auf 10 verschiedenen Hochschulen in ganz Österreich und der Bundesvertretung in der Exekutive vertreten. Die Schwerpunkte der kommenden zwei Jahre werden vor allem verstärkte Sichtbarkeit der studentischen Vertretung sowie eine echte finanzielle Absicherung sein.





Sara Velic, frisch gewählte Bundesvorsitzende der ÖH: “Wir Studierende haben noch immer mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Wir werden in den kommenden zwei Jahren keine Ruhe geben, bis auch für uns Studierende eine starke finanzielle Absicherung steht. Parallel dazu werden wir auch zahlreiche Projekte für eine sichtbare Interessensvertretung für alle Studierenden umsetzen”. Im Zentrum der ÖH-Arbeit wird eine breit angelegte Studierendenbefragung stehen. Die so an die ÖH getragenen Anliegen der Studierenden sollen durch Forderungen und Projekte Gehör finden.





“Als VSStÖ können wir uns nicht nur über ein historisch starkes Wahlergebnis und den ersten Platz auf Bundesebene, sondern auch über zahlreiche Erfolge an den Hochschulen freuen. Wir werden der Garant für eine Interessenvertretung sein, die stark und kompromisslos auf der Seite der Studierenden steht”, versichert Dora Jandl, Vorsitzende des VSStÖ.





Der VSStÖ freut sich auf die Arbeit an folgenden Hochschulstandorten:





Universität Wien

FH Campus Wien

PH Wien

Universität für Bodenkultur

PH Steiermark

Medizinische Universität Graz

FH Joanneum Graz

Technische Universität Graz

Universität Klagenfurt

Universität Salzburg





Außerdem sind VSStÖ-Vertreter_innen in zahlreichen Studienvertretungen in ganz Österreich vertreten. So stellt der VSStÖ beispielsweise Studienvertreter_innen an der Universität Linz und zum ersten Mal die Studienvertretung am Juridicum der Universität Wien.





Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen



Lea Ghedina

Pressesprecherin

+43 676 385 8813

lea.ghedina @ vsstoe.at

http://www.vsstoe.at