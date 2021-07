Waldness für die Wiener

Im Helenental wird neuerdings im Wald gebadet und gelernt

Korneuburg (OTS) - Zuerst im Almtal, dann im Mühlviertel und am Traunsee, jetzt im Wienerwald: Die „Krainerhütte“ im Helenental ist das erste Haus in Niederösterreich, das die Marke WALDNESS nach einem Qualifizierungsprozess nutzen kann. Praktisch vor den Toren der Bundeshauptstadt gelegen, eine knappe Stunde öffentlich von der Innenstadt entfernt, damit auch ein attraktives tagestouristisches Ziel! WALDNESS jetzt also für die Wiener! Bisher war das Viersterne-Hotel an der romantischen Schwechat bekannt als mehrfach und viele Jahre immer wieder als bestes Seminar- und Eventhotel Niederösterreichs ausgezeichnet.

Jetzt setzt man gemeinsam mit der ARGE Waldness eben auch auf das nachhaltige, naturtouristische Angebot mit vielen Aktivitäten in der Natur. „Mit Waldness gehen wir nun den nächsten logischen Schritt,“ sagt Krainerhütte-Gastgeber Roland Hirtenfelder. „Wir laden auf eine naturverbundene Entdeckungsreise in den Wienerwald und bringen damit die Natur näher denn je an unsere Gäste heran“. Auch Eigentümer Josef Dietmann ist vom naturtouristischen Juwel überzeugt und bezeichnet „die Lage im Helenental mit seinen vielen Kraftplätzen“ als wertvolle Unterstützung für seine Arbeit als Transformations-Coach!

Umgeben vom wildromantischen Helenental im Biosphärenpark herrschen ideale Voraussetzungen etwa für Wald.Pädagogik und Wald.Baden im Wienerwald durch die Partnerschaft mit den Österreichischen Bundesforsten, für Wald.Kneippen im Bächlein Schwechat nebenan, für Wald.Yoga im hauseigenen Waldanteil, für Wald.Schmecken im modernen Buffet-Restaurant mit Panoramaterrasse und für Wald.Sauna mit speziellem Fichten-Aufguss. Und der ebenso hauseigenen 50.000 m² große Spirit Park mit seinen Erlebnis- und Ruheplätzen sowie dem einzigartigen Waldpanorama machen die Krainerhütte sowohl für Seminargäste wie auch für Individual-Besucher einzigartig.

Infothek: Das bereits neun Mal zum beliebtesten Seminarhotel Niederösterreichs gekürte Hotel „Krainerhütte“ ist seit drei Monaten zertifizierter WALDNESS®.Partner und bietet zum Start das Paket „Waldness.Picknick“ mit 2 Übernachtungen und Halbpension um € 199 an. Darin enthalten u.a. „Wald.Schmecken“ beim Waldness.Picknick, Sauna mit Fichtenaufguss und einem Wochenend-Extra: Wald.Yoga! Waldness.Extra auch für Seminare als Incentive buchbar! Infos Krainerhütte: www.krainerhuette.at, Tel: +43 2252 44511

