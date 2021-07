VeTrust-Anwendung, die auf VeChainThor basiert, wird von chinesischer Regionalregierung eingesetzt, hilft über 300.000 Bürgern bei der Rückkehr zur Normalität

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 9. September 2020, während die COVID-19-Pandemie noch überall grassierte, stellte VeChain in Zusammenarbeit mit DNV VeTrust vor - seine Blockchain-basierte Anwendung zur Risikoselbstbewertung. Sie basiert auf der öffentlichen Blockchain VeChainThor und kombiniert die Methodik von DNV für das Infektionsrisikomanagement mit der erfolgreichen Bereitstellung von weltweit anerkannten Compliance-Standards, um Unternehmen beim Management von COVID-19-Risikofaktoren zu unterstützen. Nach der Einführung in Hotels wie im InterContinental Shanghai Hongqiao NECC hat VeTrust seine Präsenz stetig erweitert und neue Nutzungsszenarien für verschiedenen Branchen in China entwickelt. Derzeit sind über 200 öffentliche Bereiche an die VeTrust-Plattform angebunden.

Am 22. Juni 2021, während einer Veranstaltung der Volksregierung des Suzhou New District, wurde VeTrust als eine der Top-10-Blockchain-Anwendungen vorgestellt und von Beamten offiziell gelobt.

Im Streben nach einem effektiveren COVID-19-Risikomanagement von oben nach unten hat die lokale Regierung die VeTrust-Plattform eingesetzt, um den Prozess des Infektionsrisikomanagements für alle Verwaltungsbereiche im Bezirk zu visualisieren. Die Plattform deckt insgesamt 95 Wohngebiete und über 300.000 Einwohner ab (Stand 2021), wobei unveränderbare, vertrauenswürdige Nachweise der Hygiene-Compliance täglich sicher mit der Regierung geteilt werden.

VeTrust bietet einen standardisierten Rahmen für die Selbsteinschätzung im Infektionsrisikomanagement und unterstützt die Verantwortlichen in den Gemeinden bei ihren Managementaufgaben. Der Grad der Bereitschaft einer bestimmten Gemeinde wird durch eine gewichtete Berechnung bewertet, die visuell als QR-Codes angezeigt wird (Grün - Konformität, Gelb - Bereitschaft, Rot - Nicht-Konformität). Über das VeTrust-Dashboard können auch andere Beamte, wie z. B. Verwaltungsteams, problemlos direkt auf Daten zugreifen, die sich auf die Umsetzung von Standards für das Infektionsrisikomanagement beziehen, und überprüfen, ob die Gesundheit und Sicherheit der Bewohner des Orts gewährleistet ist.

Durch die Nutzung der sicheren und skalierbaren öffentlichen Blockchain VeChainThor ist das Anwendungsmodell von VeTrust, das Blockchain und administrative Governance kombiniert, in der Lage, ein höheres Maß an Gesundheit und Sicherheit sowie ein besseres und sichereres Lebensumfeld für die Bewohner der Gemeinschaft zu gewährleisten, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, das epidemiologische Risiko zu mindern und die Lebensqualität zu verbessern.

Eine vielversprechende Zukunft

Mit der weltweiten Entwicklung von "Smart Cities" schaffen Anwendungen wie VeTrust eine positive Umgebung für die Annahme der Technologie und eröffnen weitere Möglichkeiten für die Einführung und Nutzung von Blockchain-Technologie. Blockchain fungiert als kritische Vertrauensebene für Daten und hat das Potential, die Funktionsweise der Gesellschaft grundlegend zu verändern, indem es Vermittler aus den riesigen Datenmengen, die täglich entstehen, entfernt und Falschinformationen vermeidet. Das Potenzial von unveränderlichen, dezentralisierten Daten ist beispiellos und verspricht Umwälzungen und Innovationen in einem Ausmaß, wie es sie seit der Entstehung des Internets nicht mehr gegeben hat.

VeTrust ist ein weiterer Beweis dafür, dass Blockchain weit mehr ist als nur eine spekulative, theoretische und abstrakte Technologie. Die Annahme und reale Nutzung von VeTrust durch die lokale Regierung in Suzhou zeigt das Potenzial der Blockchain als eine leistungsstarke technologische Ressource und signalisiert der Welt, dass die VeChainThor-Blockchain sicher, skalierbar und bereit für den Einsatz als kommerzielle Anwendungsschicht ist.

VeChain ist mit seinen Entwicklungen seit Jahren in einer Vielzahl von Schlüsselindustrien aktiv und demonstriert weiterhin, warum das Unternehmen dazu beitragen wird, die öffentliche Blockchain-Revolution anzuführen und die Massenakzeptanz der Technologie rund um den Globus zu verwirklichen.

Informationen zu VeChain

VeChain Technology wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes, unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden, indem es Unternehmen mit blockchainfähigen Lösungen versorgt, die auf ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Sie bietet VeChain ToolChain(TM), eine blockchain-basierte SaaS-Plattform mit geringem Code-Aufwand, die es Unternehmenskunden ermöglicht, schnell digitale Transformationen auf globaler Ebene aufzubauen und voranzutreiben und damit die Entwicklung eines vertrauenswürdigen und verteilten Ökosystems zu ermöglichen.

VeChain Technology ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen mit internationalen Büros in China, Singapur, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Mit starken unabhängigen Entwicklungsfähigkeiten, kombiniert mit der professionellen Compliance-Anleitung unserer strategischen Partner, PwC und DNV, hat VeChain Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen etabliert, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group usw. Website: www.vechain.com

