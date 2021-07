Asset World Corporation und Nobu Hospitality kündigen Pläne zur Erweiterung der Nobu Hotels und Restaurants in Thailand an

Bangkok (ots/PRNewswire) - Asset World Corp Public Company Limited (AWC), Thailands führende integrierte Lifestyle-Immobiliengruppe, und Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete globale Lifestyle-Marke, freuen sich, eine neue Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Bedürfnisse bestehender und zukünftiger Reisender zu erfüllen, indem neue einzigartige Erlebnisse geschaffen werden.

Beide Parteien haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um eine Gebietsentwicklungsvereinbarung für Thailand abzuschließen, mit der Absicht, mehrere Nobu Hotels und Restaurants exklusiv mit AWC in den attraktivsten Destinationen Thailands zu eröffnen, darunter auch das erste Nobu-Restaurant in Bangkok, das rechtzeitig eröffnet werden soll, um als spektakulärer Aussichtspunkt für den Neujahrs-Countdown Ende 2021 zu dienen.

Von Anfang an ging es im Nobu darum, unvergessliche Erlebnisse rund um außergewöhnliches Essen zu schaffen. Der Name Nobu ist zum Synonym für minimalistisches, instinktives Design, feinste Zutaten, eine kraftvolle Energie und eine angeborene Leidenschaft für Service geworden. Jedes Hotel und Restaurant ist voll und ganz auf den lokalen Markt ausgerichtet und bietet den Gästen einen Ort zum Entspannen und Genießen in einer Atmosphäre, die von dem Gefühl geprägt ist, Teil von etwas Außergewöhnlichem zu sein. Die Philosophie von Kokoro - was von dem japanischen Wort für Herz kommt - ist der Herzschlag der Marke und das, was die Reiseziele miteinander verbindet.

Wallapa Traisorat, Chief Executive Officer und Präsident von AWC, erklärte:

"Wir sind begeistert von dieser Zusammenarbeit mit Nobu, die eine so perfekte Partnerschaft zwischen den Marken AWC und Nobu und unserem gemeinsamen Glauben an einzigartige Angebote, Design und die Schaffung von Erlebnissen darstellt. Aus geschäftlicher Sicht wird die Einführung von Thailands erstem Nobu-Restaurant den Wert unserer bestehenden Immobilie Empire Tower steigern und sie in eine große gemischt genutzte Anlage und ein Lifestyle-Erlebnisziel mitten im Zentrum von Bangkok verwandeln. Darüber hinaus wird es den Geist der thailändischen Hauptstadt Bangkok mit der Einzigartigkeit von Nobu beleben und die Stadt als Weltklasse-Destination für Speisen und Getränke fördern. Unser gemeinsamer Wachstumsplan ist es, in Zukunft ein Hotel unter der Marke Nobu zu eröffnen, das sich durch exquisite Küche bei jeder Mahlzeit und ein unverwechselbares, faszinierendes Design auszeichnen soll. All dies ist eine Bestätigung dafür, dass AWC sich verpflichtet hat, Werte für die Tourismusindustrie zu schaffen, dass wir ein wichtiger Akteur sind, der bereit ist, die bestehenden und zukünftigen Bedürfnisse von Touristen aus der ganzen Welt sowie von thailändischen Reisenden jeglicher Lebensart zu erfüllen."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem führenden Lifestyle-Immobilienentwickler AWC in Thailand bei der Entwicklung von Nobu Hotels und Restaurants. Partner sind extrem wichtig für uns, und mit der Führung von Wallapa Traisorat wissen wir, dass die Zukunft mit Nobu in Thailand und darüber hinaus rosig ist", sagten Chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper.

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, erklärte: "Wir freuen uns, eine neue Partnerschaft mit AWC einzugehen. Unsere Strategie für die Zukunft ist es, unsere Marke sowohl mit regionalen als auch mit nationalen Partnern auszubauen, damit sie auf unser Geschäftsmodell und unsere Stärke auf einer Multi-Site-Basis zugreifen können, wie es andere bereits erfolgreich getan haben."

