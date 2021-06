CA Immo: Silvia Schmitten-Walgenbach zur neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt

CEO Andreas Quint tritt mit dem Auslaufen seines Vorstandsmandats am 31.12.2021 in den Ruhestand ein

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG („CA Immo“) hat in seiner heutigen Sitzung über die anstehende Nachfolge des derzeitigen CEO Andreas Quint, der mit dem Auslaufen seines Vorstandsmandats am 31.12.2021 in den Ruhestand eintreten wird, entschieden.

Silvia Schmitten-Walgenbach wird mit Wirkung zum Anfang des Jahres 2022 für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2024 zur neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt.

Torsten Hollstein, Aufsichtsratsvorsitzender der CA Immo: „Mit Silvia Schmitten-Walgenbach gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die über exzellente Expertise sowohl im Finanz- als auch im Immobilienbereich verfügt. Mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Immobiliengeschäft wird sie das Vorstandsteam hervorragend ergänzen und den erfolgreichen Kurs von CA Immo weiter gestalten.“

Silvia Schmitten-Walgenbach ist seit Juni 2014 bei Barclays Bank Ireland PLC als Chief Operating Officer für die Aktivitäten in Deutschland, den Niederlanden und Schweden zuständig. Zuvor war sie in der Geschäftsführung der Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH und verantwortete die Abwicklung des Immobilienfondsgeschäfts der Kapitalanlagegesellschaft. Zwischen 2005 und 2009 leitete sie den Bereich Immobilienstrategie bei der Dresdner Bank als Teil der Allianz-Gruppe. Dort restrukturierte und verkaufte sie das Immobilienportfolio der Dresdner Bank, bevor sie in die Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Immobilienfonds (DEGI)/Aberdeen Property Investors Holding berufen wurde und dort für Transaktionen, Fondsmanagement und Treasury verantwortlich war. Seit März 2015 ist Silvia Schmitten-Walgenbach zudem Vorstandsmitglied und seit Mai 2019 Vorsitzende des Vorstands des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland.

